Florentin Pandele răspunde propunerii lui Gigi Becali de a vinde FCSB și de a o cumpăra pe FC Voluntari: „E o veste extraordinară!”

Primarul orașului Voluntari consideră benefică o colaborare cu nașul său, mai ales că vrea să se ocupe și de restul secțiilor pe care le are, cum ar fi baschetul, sportul pe care îl preferă înaintea fotbalului.

Florentin Pandele răspunde propunerii lui Gigi Becali de a vinde FCSB și de a o cumpăra pe FC Voluntari

Florentin Pandele i-a răspuns lui a spus că își va vinde echipa, după care va investi la FC Voluntari, unde va câștiga campionatul în primul sezon, pentru a demonstra că se pricepe la fotbal:

„Dacă într-adevăr domnul Gigi Becali are această intenție de a veni la noi, la FC Voluntari, atunci este o veste extraordinar de bună, mai ales că dânsul trăiește de zeci de ani aici. Oricine vine și investește sume de bani la acest club va fi cu siguranță foarte bine primit!

Ce pot să vă spun este că eu sunt pregătit să ajung la final cu fotbalul: am promovat echipa FC Voluntari în Superliga, am câștigat trofee, am luat Cupa României, am luat Supercupa, am mai jucat o finală de Cupă”.

„Dacă vine domnul Becali la FC Voluntari, atunci ne putem ocupa mai mult și de celelalte secții pe care le avem, mai ales că baschetul a avut rezultate foarte bune. Nu uitați că Voluntari este un adevărat oraș al sportului”, a mai spus Florentin Pandele, conform .

„Iau Voluntariul și vin campion în primul an!”

, Gigi Becali a anunțat care este planul său de a vinde FCSB-ul și ce vrea să facă după: „Dacă vom câștiga campionatul, pentru că pot obține 40-50 de milioane. Negociez cu el. Dacă suntem campioni, iau 40 de milioane pe echipă.

Dacă nu, iau 25. Asta contează foarte mult. Nu pot spune cu cine negociez. E român, dar nu pot să spun cine e. Nu cred că e mai bogat ca mine. Dar nu trebuie să fii mai bogat ca mine pentru a lua o echipă”.

„Cineva care are 25 de milioane cash, că eu așa vreau, sigur mai are măcar 25. Că doar nu e nebun să aibă 26 de milioane și să dea 25 pentru o echipă. Nu? Dacă luăm campionatul, cer 40.

A zis ’Da, domnule. Negociem și asta’. Eu am cerut 40, ca să nu o mai dau dacă ies campion. Dar dacă el zice dă 40 de milioane o dau și cumpăr FC Voluntari și ies campion în primul an ca să arăt ce înseamnă să cunoști fotbal”, a mai spus Gigi Becali.

