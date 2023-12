Bombă la Botoșani. În week-end se decide noul antrenor. Iftime: „Marco Simone e pe listă!” Exclusiv

Informația a fost confirmată în direct la FANATIK SUPERLIGA, în exclusivitate. Valeriu Iftime nu este un patron fericit, pentru că echipa sa e ultima în clasament, însă vrea să remedieze această situație rapid, prin aducerea unui antrenor bun.

Marco Simone, pe lista de antrenori de la FC Botoșani

”Avem antrenor, la meciul ăsta stă Andrei Patache, apoi vom avea antrenor. Va avea antrenor licență PRO. Avem trei candidați, unul dintre ei a antrenat în Liga 1. Este un străin extraordinar, am o ofertă extraordinară, dacă o spun acum înroșesc ziarele.

Da, există discuția asta (n.r. cu Marco Simone) și aș putea să primesc un răspuns duminică, spre seară, legat de șansă. Nu mă așteptam să știți, dar la cât sunteți voi de informați. Presa mă informează mai bine decât mă informează structurile mele de ajutor”, a transmis Valeriu Iftime în direct la FANATIK SUPERLIGA.

”Deci, din etapa următoarea Botoșaniul va avea antrenor. Ați discutat cu Liviu Ciobotariu?”, a întrebat și Cristi Coste, moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA. ”Nu am discutat, am vorbit acum multă vreme, i-am întrebat ce face, în fine. Nu am avut o discuție foarte aplicată, dar am întrebat.

E amuzant pentru unii care ne privesc de sus, soluția trebuie să se vadă doar în joc și rezultate. Totul e la noi, la echipă. Ceva n-a funcționat, aproape deloc. Foarte puține lucruri sunt ok”, a fost răspunsul lui Iftime.

”Patache știe că e ultimul lui meci la Botoșani? Va rămâne secund?”, a completat Cristi Coste. ” Știe, subiectul ăsta cum facem, cum ne organizăm pentru ultimul meci. 100% va rămâne secundul noului antrenor, o să fie un tip tânăr, cu licență PRO. Care nu a mai antrenat la Liga 1”, a replicat Iftime.

În discuție a intervenit Robert Niță: ”Nici pe Croitoru nu paria nimeni, când dumneavoastră ați avut încredere, Patache la fel. Domnul Iftime e într-o situație delicată, ca să nu cântărească foarte bine”. Așadar, noul antrenor al Botoșaniului va fi anunțat luni.

Bombă la Botoșani - antrenorul ales de Iftime