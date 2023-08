Borcea, despre condițiile unei reveniri la Dinamo: “Dacă vreau, vin cu 15 milioane de euro”

. După plecarea lui Cristi Borcea din Ștefan cel Mare, clubul a purtat mai multe lupte de putere, dar care au făcut ca echipa să meargă tot mai în jos. După revenirea în SuperLiga, se pare că alb-roșii au un suflu nou și ar putea face performanță, însă au nevoie de investiții destul de mari.

Cristi Borcea: “Sufăr pentru Dinamo”

Fostul acționar din Ștefan cel Mare este hotărât să revină la clubul pentru care suferă foarte mult. Cu Borcea, Dinamo a avut o perioadă foarte bună în care a câștigat 13 trofee, în perioada 1995 – 2012. Acesta a anunțat că este pregătit să ajute echipa din postura de sponsor al echipei.

“M-am născut în galerie. Nu am cum să nu sufăr, să mă bucur și de performanțe, și de eșecuri. Noi am trecut prin momente și mai grele în 95, cu nea Cornel. Atunci nu mai era la faliment, era la desființare. Am fost antrenat să mă bat numai la primul loc. Cu mine s-au luat 13 trofee.

E unicat că am luat de două ori lotul Craiovei fără să coste. Am luat cei mai buni jucători de fotbal. M-ați făcut zob în 2000. Totul se învârte în jurul cașcavalului în fotbal. Eu am spus că vreau să fiu sponsor la Dinamo, să văd meciurile, și dau 5-600 de mii de euro. Eu mi-aș dori să vină 10-11 acționari, cum am adus eu.

Îmi pare rău că Hanca a fost înjurat. Trebuie să învețe să nu mai înjure acționarii, jucătorii. Au experiența cu mine, când au plecat acționarii și am rămas doar eu și Badea. Le-am zis să mă înjure pe mine.

Eu am spus-o când se va face stadionul și se va face. Eu am o societate cu 300 de milioane de euro, pot da 2% cam 5-600 de mii, cum dau la spitale etc. Eu am spus ca să poată să facă, să vină Lupescu, Răducioiu și Prunea. Văd că nu sunt 200.000. Eu m-am dus cu 3 milioane cash la un meci.”, a declarat Cristi Borcea, la .

Borcea vrea să ajute Dinamo

Fostul patron al lui Dinamo este dispus să aducă bani la echipă și să o ajute să lupte din nou pentru trofee și pentru campionat, în mod special. , acesta fiind motivul pentru care ar veni și ar începe să investească la club. Borcea a mai spus că dacă este cazul, poate investi și 15 milioane de euro.

Eu am fost învățat să mă bat la locul 1 și 2. Nu am luat Craiova doar de la Nețoiu. Am luat pe Moți, Pleșan. Totul trebuie făcut cu bani. Noi dacă stăm să facem chetă pentru 100 de mii, asta nu e o soluție. Pe mine mă interesează, dacă pot să ajut… Am spus să dea drumul stadionului. Stadionul va intra în linie dreaptă în două luni.

Trebuie să vină dinamoviști. Eu dacă vreau, vin cu 15 milioane de euro. Eu la 41 de ani am fost operat pe cord. Să vin la tribuna oficială ca sponsor, mi-ar plăcea. Puneți o conducere profesionistă, care poate să ne adune, cum e Lupescu. Este simplu de adunat 3-4 milioane pe an. Oamenii trebuie cultivați. Cum am adus eu 11 acționari. I-am adus pe stadion, să vadă lumea, spiritul”, a spus Cristi Borcea, la .

