Bote, după ce și-a văzut moartea cu ochii, în accident: ”Am și acum coșmaruri”

Câteva zile de relaxare departe de grijile și haosul din România s-au dovedit a fi una dintre cele mai grele și traumatizante experiențe din viața lui !

Răzvan Botezatu, accident cumplit

Când a părăsit România pentru a se îndrepta către prietenul său care îl aștepta cu nerăbdare în Germania, Răzvan Botezatu n-avea nici cea mai mică idee că aceasta plecare urma să devină una dintre cele mai mari cumpene din viața sa. Un mini concediu peste hotare s-a transformat într-o amintire oribilă, în urma căreia își putea pierde viața.

ADVERTISEMENT

După ce a aterizat pe aeroportul din Frankfurt, vedeta s-a urcat în mașina amicului său și au pornit către locuința acestuia. Totul decurgea conform planului. Cei doi prieteni socializau, Răzvan era pus pe glume ca întotdeauna, iar atmosfera era una extrem de relaxantă. Nimeni nu avea cum să prevadă clipele de coșmar care au urmat. Pe drum însă, s-a produs inevitabilul!

Când lumea le era mai dragă, un șofer neamț a intrat în plin în mașina în care se aflau Răzvan și prietenul său! Impactul a fost unul extrem de puternic, șocul extrem de intens, iar daunele pe măsură!

ADVERTISEMENT

Răzvan Botezatu: ”Daună totală”

”Am văzut alb și am simțit cum mă rotesc. După aceea, s-a oprit mașina, am realizat că am făcut accident, dar nu știam unde, cum, că nu vedem nimic. Ambele mașini au fost daună totală.

Plus încă o mașină avariată, pentru că șoferul vinovat a tras de volan ca să încerce să ne evite pe noi. Dacă intram și din față, și din spate, cred că nu mai eram în viață!”, povestește Răzvan Botezatu, în exclusivitate pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Abia după ce a reușit să iasă din starea de șoc, fostul prezentator TV a putut realiza cât de grav a fost impactul, de fapt. Mașina în care se afla a fost puternic afectată. La un moment dat, a crezut ca autovehiculul va exploda, în fața ochilor lor!

”A fost grav, s-au rupt scaunele, a sărit casetofonul! Am văzut moartea cu ochii! Îi mulțumesc lui Dumnezeu că sunt în viață!”, adaugă vedeta în timp ce rememorează momentele de panică totală.

ADVERTISEMENT

Explicațiile șoferului vinovat, halucinante

Pe cât de grav a fost accidentul în care vedeta și amicul său au fost la un pas să își piardă viața, pe atât de stupidă a fost explicația șoferului care l-a provocat! Deși vinovat în totalitate, bărbatul a venit cu niște argumente halucinante!

”Tipul care a intrat în noi era neamț. Ne-a zis că… are probleme cu vederea! Nu ne-a văzut mașina! A intrat în noi în plin, nici n-a apucat să frâneze!”, povestește fostul prezentator TV.

Bote, marcat de accident! Are traume și fizice, și psihice

După șocul prin care a trecut, se confruntă noapte de noapte cu coșmaruri care nu îi dau pace. Fiind conștient că acestea puteau fi ultimele clipe din viața sa, vedeta TV mărturisește că nu poate trece peste traumă. Gândurile rele nu îi dau pace cu atât mai mult cu cât a rămas și cu traume fizice, iar durerile din urma accidentului rutier nu se ameliorează deloc.

Tocmai de aceea, este hotărât să acționeze conform legii. El a și început deja să ia toate măsurile în acest sens. Ba chiar și-a angajat și un avocat care să îl ajute în acest demers legal.

”Am semnat cu o doamna avocat din Germania care mă va ajuta în acest caz, căci am mai multe probleme: am glezna umflată, abia merg, mă dor spatele și cervicală. Am niște traume psihice, dar și fizice! Am și acum coșmaruri, vă zic sincer”, încheie Răzvan, fericit însă că soarta a fost de partea lui și a scăpat cu viața în urma întâmplării nefericite.