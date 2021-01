Bucureștiul rămâne fără metrou spre Aeroportul Otopeni. De ce renunță ministrul Cătălin Drulă la Magistrala 6

Noul ministru al Transporturilor, Cătălin Drulă, a anunțat că magistrala de metrou M6 de la Băneasa la Otopeni nu este fezabilă, astfel ar trebui reanalizată.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

M6 urma să aibă 12 stații noi și o lungime de 14 kilometri, însă aceste planuri nu sunt pe placul lui Cătălin Drulă.

Ministrul susține că zona din cea de-a doua jumătate a magistralei M6 de la Băneasa la Otopeni nu e suficient de populată, astfel că investiția nu se justifică.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Magistrala de Metrou M6, anulată de ministrul Cătălin Drulă

Concret e vorba de 6 stații de metrou, de la stața Tokyo, care ar urma să fie amplasată în apropierea centrului comercial de la Băneasa, până la următoarele stații de pe lângă Aeroportul Henri Coandă.

Comisia Europeană nu a acceptat să finanțeze tocmai aceste 6 stații, un alt argument pentru care proiectul nu ar trebui realizat, conform rfi.ro.

ADVERTISEMENT

„Nu are rost să construim o linie de metrou de la Băneasa la Aeroportul Otopeni, fiindcă ar trece printr-o zonă puțin populată și ar fi nepotrivit să facem o investiție care sună bine doar de PR, fiindcă sunt două cuvinte care prind: metrou și aeroport”, a declarat ministrul Transporturilor.

„Această linie are multiple probleme de fezabilitate pe care le-a ridicat și Comisia Europeană. Dincolo de centrul comercial Băneasa – stația Tokyo, această linie trece printr-una dintre cele mai puțin dens populate zone ale Capitalei și ale zonei metropolitane București – Ilfov. Dacă am face o hartă cu culori, acea zonă ar fi rece, ar fi cu albastru, pentru că sunt păduri. Ei bine, vorbim despre o investiție de sute de milioane făcută acolo, care apoi te costă în operare – iar anul trecut am plătit de la bugetul de stat subvenție pentru Metrorex de peste 600 milioane lei”, a completat acesta.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

În schimb, Drulă e de părere că o prioritate ar trebui să fie Magistrala 5: „M5 este o linie prevăzută să meargă de la est la vest, de la Drumul Taberei la Eroilor, de acolo mai departe la Universitate și apoi până la Iancului și Pantelimon. Pentru București ar fi aer să aibă această linie est-vest, dar ea a tot fost deprioritizată”.

Ministrul a mai invocat o altă problemă pentru M6: actualul terminal care duce la aeroport urmează să fie abandonat pentru a fi construit un terminal nou, mai la est. Astfel, drumul de la aeroport la gară ar dura 35 de minute cu metroul prin 14 stații, în timp ce cu trenul, fără oprire, se poate ajunge în 20 de minute.

ADVERTISEMENT