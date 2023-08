Burcă a vorbit despre comparația Dinamo – Nordsjaelland și golul cu Botoșani

Pe lângă cele 3 puncte, Dinamo a impresionat prin stilul de joc, modern, compact, asemănător adversarei FCSB-ului din Conference League, Nordsjaelland. Remarca moderatorului Horia Ivanovici a fost apreciată de antrenorul lui Dinamo.

Dinamo, pe urmele lui Nordsjaelland

“Și eu urmărind meciul Stelei cu echipa daneză, am indentificat multe lucruri pe care le facem in joc. Avem niște principii clare de joc, încercăm să nu abdicam de la ele chiar și atunci când rezultatul nu este favorabil. Dar asta nu e simplu, nu ține doar de fotbal. Ține și de mentalitatea jucătorilor, a oamenilor.

Să nu renunți și să ai răbdare chiar și in momentele dificile. Era presiune, aveam un punct după patru etape, nu e ușor, mi-am felicitat jucătorii pentru răbdarea avută și nu au intrat în panică nici în momentele dificile. Sunt lucruri. Eu nu inventez nimic, în fotbal e greu sa inventezi lucruri.

Dar încercăm să preluam din ceea ce se întâmpla în fotbalul modern, în a controla jocul, în a avea posesie. Încercăm să avem principii in posesie și probabil că lucrurile se văd din ce în ce mai clar. S-au văzut anul trecut in Liga a 2-a, schimbăm jucătorii și începem să arătăm ceva și anul acesta”, a declarat Burcă.

Burcă era sub presiune după un start slab de sezon. În ciuda unui joc plăcut ochiului, Dinamo avea un singur punct după primele patru etape, iar un egal contra celor de la Botoșani ar fi fost considerat un rezultat dezamăgitor. , iar echipa din Ștefan cel Mare a urcat pe locul 14.

Pentru Dinamo urmează două etape în care pot aduna 6 puncte. Voluntari este prima echipă pe care o vor întâlni elevii lui Burcă, în deplasare. Apoi, urmează meciul de pe teren propriu contra celor de la Petrolul. Jocul echipei le dă curaj dinamoviștilor care speră să lege victoriile în campionat.

Burcă se desprinde de pe fundul clasamentului

“Când am văzut mingea în poartă a fost o ușurare imensă. Am vorbit și la pauză, simțeam că trebuie să avem răbdare că vom câștiga, vom câștiga greu. În astfel de momente asta e cel mai important, să avem răbdare, să punem presiune. Am avut noroc cu fanii că ne-au împins de la spate.

În astfel de meciuri aportul lor este important. A fost un moment de bucurie, s-a descărcat multă adrenalină. Meritam golul acesta chiar dacă a venit târziu. Ușor ușor am împins către poarta lor. La vestiar a fost bucurie, băieții au suferit. A fost o descătușare, e un joc, 3 puncte care ne dau foarte multă încredere în viitor.

Mă bucur pentru ei că aveau nevoie. La pauză erau capetele plecate, această presiune că trebuie să dăm gol. A fost un meci dificil pentru fundașii centrali, Când ataci și joci cu linia de fund e un pericol de contraatac. Pentru ei a fost un meci dificil, dar cred că pentru toată echipa. I-am simțit bucuroși după meci” a declarat Burcă.

