Burcă, întrebare-cheie: obiectivul lui Dinamo e salvarea? Cum vede “stilul Burcă”

La FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, Ovidiu Burcă a vorbit despre obiectivul lui Dinamo. Antrenorul a discutat legat și de stilul său fotbalistic pe care îl are la echipă, dar și despre transferurile pe care ar urma să le mai facă echipa din Ștefan cel Mare.

Obiectivele lui Dinamo

Horia Ivanovici l-a întrebat pe Burcă dacă obiectivul lui Dinamo este salvarea de la retrogradare. Având în vedere situația de la Dinamo, lucrurile nu sunt foarte stabile și există riscul ca echipa să se reîntoarcă în liga secundă, dacă nu se pun la punct câteva aspecte. Ovidiu Burcă a oferit un răspuns elaborat asupra acestui lucru, în cadrul emisiunii.

“Horia, nu poți la Dinamo să îți propui ca obiectiv, salvarea de la retrogradare. Obiectivul meu personal este ca în următorul meci să arătăm mai bine decât în meciul anterior. Trebuie să o luăm pas cu pas.

Sunt foarte multe schimbări care au loc la nivelul echipei, al clubului. Știți foarte bine că nu suntem, încă, foarte bine așezați din punct de vedere administrativ. Am spus că aceste prime luni până în decembrie trebuie să așezăm un pic echipa. După care vom putea vedea mai bine și să facem o prognoză prin care să vedem unde vom ajunge anul acesta.”, a explicat Ovidiu Burcă.

Burcă, despre transferuri: “Putem să aducem un jucător excepțional”

. Antrenorul lui Dinamo susține că lotul pe care îl are este cel care va rămâne până la următoarea fereastră de transferuri. Cu toate acestea, dacă se ivește ocazia în care poate fi adus un jucător excepțional, Burcă ar cocheta cu ideea.

“În principiu, nu vom mai aduce jucători la Dinamo. Cred că rămâne acest lot de jucători. Dar întotdeauna pe finalul perioadei de transferuri apar niște lucruri interesante. O să fim atenți să vedem dacă putem să aducem vreun jucător care să fie ceva excepțional.”, a spus antrenorul lui Dinamo, la FANATIK SUPERLIGA.

Despre stilul Burcă: “Am studiat niște lucruri”

Tehnicianul a răspuns la întrebarea legată de stilul Burcă, lucru care se tot pronunță în presa sportivă. Antrenorul lui Dinamo susține că are un stil propriu, dar personale și diferite față de ce este în SuperLiga. personale și fiecare are un plus.

“În principiu, fiecare antrenor are un stil propriu. V-am zis, eu nu încerc să inventez absolut nimic în fotbal. Avem o filosofie pe care ne-am creat-o în toți acești ani în care am jucat fotbal. Pe unde am mers, am studiat niște lucruri.

Nu uitați că eu acum sunt și la licența PRO. Nu știu dacă am un stil. Dar, întotdeauna, pentru fotbalul românesc vin cu anumite lucruri care îmi sunt proprii. Dar fiecare antrenor are niște lucruri și un stil propriu.”, a declarat Burcă despre stilul său.

