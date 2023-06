Burgeri din larve de viermi și soia, deja în vânzare la supermarket. Se dau câte doi

Burgeri din larve de viermi și soia se află deja în vânzare. Într-o mișcare care cu siguranță va diviza opiniile clienților, Lidl Ireland vinde acum burgeri „Soya and Insect” ca parte a gamei My Street Food. Consumul de insecte, autorizat de Uniunea Europeană, dar nu impus, a stârnit polemici violente

Burgeri din larve: „Pot provoca reacții alergice”

Burgeri din larve de viermi și soia, care se vând în pachete de câte doi la prețul de 2,99 euro fiecare, sunt făcuți din „făină de soia texturată și larve de viermi de făină uscate și măcinate” și sunt etichetați în magazine ca fiind „burgerii din insecte”.

ADVERTISEMENT

Ambalajul produselor avertizează că „pot provoca reacții alergice” la clienții care au alergii la moluște, acarieni sau crustacee. a contactat Lidl pentru a comenta ce i-a motivat să stocheze acest produs și care a fost, în general, reacția clienților până în prezent. Cu toate acestea, în timp ce PR-ul companiei a spus că „va reveni pe această temă”, nu s-a primit încă niciun răspuns.

Patru specii de insecte, apropate de UE pentru consum

Aceasta nu este însă prima dată când insectele comestibile ajung pe rafturile irlandeze. Începând cu anul 2022, Comisia Europeană a aprobat patru specii de insecte pentru vânzare și consum ca alimente – și anume, greierii, , lăcustele și larva . Acestea pot fi vândute sub formă congelată, uscată și sub formă de pulbere.

ADVERTISEMENT

În urma acestei mișcări, în august 2022, compania irlandeză de familie Willows Ingredients a semnat un acord cu compania producătoare vietnameză Cricket One pentru a vinde în Europa alimente comestibile pe bază de greieri.Compania, care are sediul în Co. Wicklow, a citat schimbările climatice ca motiv pentru decizia de a vinde aceste produse.

Burgeri din larve, un produs „eco”

„Consumatorii cer produse alimentare care să fie ecologice și se orientează către companiile care se preocupă de problemele de mediu”, a explicat David Scrivens, directorul general al companiei. „Este vital să găsim proteine sustenabile și să ne concentrăm pe metode care vor hrăni generațiile viitoare în moduri mai puțin dăunătoare pentru mediu”, a mai spus acesta.

ADVERTISEMENT

Insectele, bogate în proteine și sărace în grăsimi

Într-o perioadă în care creșterea industrială a animalelor se confruntă cu probleme de poluare, insectele, care sunt bogate în proteine și sărace în grăsimi, apar ca o alternativă serioasă la carne. Potrivit Universității Wageningen (estul Olandei), este nevoie de aproximativ de zece ori mai multă hrană pentru a produce un kilogram de carne de vită decât pentru a produce un kilogram de insecte, scrie .

este opus mentalității în Europa, în ciuda faptului că consumul lor este ceva obișnuit în multe țări din lume, unde aproximativ două miliarde de oameni le mănâncă în mod regulat, invocă specialiștii.

ADVERTISEMENT

1.900 de specii de insecte, folosite ca hrană

Europenii sunt reticenți în a mânca lăcuste, larve și alte creaturi cu șase picioare, chiar dacă acestea sunt uscate, curățate și fără boli. Potrivit Organizației pentru Alimentație și Agricultură a ONU (FAO), peste 1.900 de specii de insecte sunt folosite în întreaga lume ca aliment. Cu toate acestea, marea problemă este prețul, deoarece producția este încă mult prea mică pentru a fi la fel de profitabilă ca producția de carne.

ADVERTISEMENT

Polemică în România

Aprobarea consumului de insecte de către Comisia Europeană a generat mari polemici în România, alimentate mai ales de propaganda anti-Occident prin folosirea teoriilor conspiraționiste, conform cărora oamenii vor fi obligați să consume insecte care ar fi „ascunse” în unele produse alimentare, inclusiv în cele ale copiilor la școală. În general, se sugerează un „complot” al elitelor de la Bruxelles pentru a „otrăvi” oamenii și societatea creștin-ortodoxă. În rîndul țărilor UE, Italia și Polonia sunt cele mai reticente privind consumul de insecte.