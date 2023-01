Bursucu, adevărul despre relația cu fiica sa vitregă. Cum se înțelege vedeta cu Alessia

Dansatorul, pe numele său real Adrian Cristea, a spus adevărul despre relația cu fata sa cea mare. Cum se înțelege vedeta de la Kanal D cu copilul partenerei de viață, Andreea, cu care speră să ajungă la altar anul acesta.

Bursucu, detalii despre legătura cu fiica sa vitregă. Ce a povestit prezentatorul legat de Alessia

Bursucu are o legătură puternică cu Alessia chiar dacă nu este tatăl ei natural. A intrat în viața sa când era foarte mică, adolescenta fiindu-i de mare ajutor în rolul de tată. Prezentatorul a învățat multe de la .

ADVERTISEMENT

Relația lor este una foarte bună, dovadă fiind postările și fotografiile cu cei doi de pe rețelele de socializare, dar și faptul că fostul moderator de la Teo Show are numai cuvinte de laudă pentru tânără.

„Eu am reușit să am o relație bună cu fiica cea mică datorită Alessiei. Eu am învățat cu Alessia cum se crește un copil. Iar copilul ăsta a avut o răbdare cu mine, crede-mă. Și eu am dat în străchini, dar pe mine m-a ajutat Dumnezeu să am un copil înțelept.

ADVERTISEMENT

Așa cum era ea, mică, era foarte înțeleaptă, înțelegea că tati nu a înțeles situația, dar «Tati o să își revină, tati mă iubește». Și asta ne-a apropiat foarte tare, iar pe mine m-a ajutat foarte mult în relația cu asta mică.

Suntem prieteni, da. E adevărat că prietenă mai bună e cu maică-sa și e și normal să fie așa. Dar la 17 ani nu ascunde absolut nimic, vorbește deschis despre orice”, a povestit Bursucu pentru .

ADVERTISEMENT

Bursucu, relație apropiată cu fiica sa vitregă

Bursucu are o relație foarte apropiată cu fiica sa vitregă care a împlinit vârsta de 17 ani pe 12 decembrie 2022. Ca în fiecare an de la Kanal D a postat un mesaj emoționant pe social media, alături de o poză.

Fata a avut și o dorință legată de aniversare: să o petreacă în club împreună cu prietenii săi. Mama sa și moderatorul de la Roata norocului s-au pus de comun acord și au organizat totul ca la carte. Artificiile și șampania nu au lipsit.