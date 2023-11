Cadoul primit de Gabriela Cristea de ziua sa: ”Un ochi umflat”. Cum a fost posibil

Gabriela Cristea și-a serbat ziua de nume, de Sfinții Mihail și Gavriil, într-un mod inedit. Îndrăgita prezentatoare s-a ales cu un ochi umflat. Pe rețelele de socializare, acolo unde este foarte activă, a relatat cu lux de amănunte ceea ce i s-a întâmplat.

De ce are Gabriela Cristea un ochi umflat de ziua sa de nume

Gabriela Cristea nu și-a celebrat onomastica așa cum și-ar fi dorit. Starea în care s-a aflat miercuri, 8 noiembrie, nu i-a permis să se bucure pe deplin de întreaga zi și inclusiv de urările și darurile primite din partea celor. Mulți fani s-au întrebat de ce are ochiul umflat.

Renumita moderatoare a relatat pe rețelele de socializare că de ziua de nume s-a trezit cu un ulcior la ochi. A încercat să-l trateze cu un unguent și speră să-i treacă cât mai rapid. De altfel, ulciorul i-a dat mari bătăi de cap din cauză că trebuia să se prezinte și la emisiune.

”Ce am primit de ziua mea? Un ulcior! Ia uitați ce am la ochi, așa m-am trezit de dimineață, cu ochiul lipit și cam asta este situația. Am pus un pic de unguent cu antibiotic acum și sper să se rezolve, deși situația s-a înrăutățit, ca să zic așa, pentru că acum mi se lipește și ochiul de la crema aia, dar asta este, ce să facem, mergem mai departe.

Important este să avem o zi bună, să ne simțim bine și să ne petrecem. Nu știu însă ce o să fac eu.(…) Cum fac eu să nu se umfle mai tare, că diseară am emisiune și chiar și azi a trebuit să fac o înregistrare”, a povestit Gabriela Cristea

Gabriela Cristea se confruntă de mai multă vreme cu această problemă

De altfel, Gabriela Cristea se confruntă cu problema ulciorului la ochi de mai mulți ani. Acesta îi apărea și în perioada când lucra la Kanal D, ca prezentatoare a emisiunii ”Noră pentru mama”. La acea vreme se specula că a fost agresată de fostul soț, Marcel Toader.

”Nu ascundeam nicio vânătaie. Purtam ochelari de soare pentru că am avut conjunctivită, o formă foarte agresivă”, spunea Gabriela Cristea, în urmă cu câțiva ani, invitată fiind la emisiunea ”Drept la țintă”, difuzată pe Kanal D.

Conjuctivita este o afecțiune cu care se confruntă multe persoane în sezonul rece. sau a bacteriilor acumulate poate apărea. Dacă aceasta nu se tratează cu anumite medicamente,

”Tratamentul pentru conjunctivită depinde de cauza bolii și are trei obiective principale: ușurarea simptomelor, reducerea evoluției infecției sau a inflamației și, în cazurile de conjunctivită contagioasă, prevenirea răspândirii infecției la alte persoane”,