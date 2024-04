Calculele lui Mihai Stoica în lupta la titlu: ”Dacă ne bate Universitatea Craiova, rămân patru puncte. Mai suntem campioni?”

După ce , elevii lui Charalambous au refăcut diferența de 7 puncte față de Universitatea Craiova, echipa de pe locul doi în SuperLiga.

FCSB, la 7 puncte în fruntea clasamentului

În urma etapei secunde din play-off, FCSB a ajuns la o distanță de 10 puncte față de CFR Cluj și Rapid, după ce ardelenii au remizat cu Sepsi OSK (1-1) și jucătorii lui Bergodi au fost învinși pe terenul Universității Craiova (2-1).

Chiar dacă diferența este de șapte puncte față de Universitatea Craiova, Mihai Stoica nu crede că FCSB este deja campioană, având în vedere că au mai rămas două meciuri directe împotriva formației din Bănie.

Mihai Stoica: ”Dacă FCSB bate Universitatea Craiova, atunci sunt şanse foarte mici să nu iei campionatul”

și-a adus aminte de situația în care s-a aflat CFR Cluj în urmă cu două sezoane. La acea vreme, jucătorii antrenați de Dan Petrescu erau lideri cu un avans de opt puncte după primele două etape din play-off, dar distanţa s-a redus la doar două puncte după alte două runde.

”Am în minte exemplul de acum doi ani, după trei etape de play-off, CFR avea un avans de opt puncte, iar dupa încă două etape mai avea doar două, cum aş putea să spun eu că suntem campioni?

Noi avem şapte puncte faţă de locul 2. Numai un om care nu înţelege absolut nimic ce se poate întâmpla în fotbal… păi vine Craiova şi te bate şi-s patru puncte. Mai suntem campioni?

Dacă batem Craiova, atunci sunt şanse foarte mici să nu iei campionatul. Foarte mici. Dacă faci egal cu Craiova, nu e rău deloc. Dar dacă pierzi cu Craiova, pe care noi mai mereu i-am bătut, nu se ştie niciodată. Statisticile sunt făcute ca să fie contrazise.

După meciul cu Rapid, noi aveam patru puncte faţă de ei şi îşi făceau calcule. Stăm nesperat de bine dacă luăm în considerare faptul că am intrat in play-off cu patru puncte avans, iar în două etape am ajuns la şapte puncte de Craiova şi la 10 de Rapid. Dar asta nu înseamnă că am luat campionatul. Încă o dată spun. CFR a avut opt şi s-au făcut patru”, a declarat Mihai Stoica, la .

Mihai Stoica: ”Nu am crezut că Universitatea Craiova poate să bată Rapid”

Mihai Stoica nu a crezut că Universitatea Craiova poate să revină pe tabelă în partida cu Rapid, giuleștenii fiind primii care au marcat pe stadionul ”Ion Oblemenco”.

”Nu am crezut că Universitatea Craiova poate să bată Rapid mai ales după cum s-a jucat în prima parte a meciului şi la 1-0 şi în inferioritate numerică, am vrut să mă uit la serial, dar am zis să mai văd. Nu m-am aşteptat să bată Craiova”, a mai declarat Mihai Stoica.