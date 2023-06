Calificări Wimbledon 2023. România are trei reprezentanți: Nicholas Ionel la masculin, Irina Bara și Gabriela Ruse la feminin

are loc în perioada 3-16 iulie pe terenurile de All England Club din Londra. Înainte de startul în partidele din primul tur, în perioada 26 iunie – 30 iunie se vor desfășura meciurile din tururile de calificare. Anul acesta avem un reprezentant în calificări la masculin (Nicholas Ionel) și

Nicholas Ionel joacă luni, 26 iunie, în turul 1 al calificărilor la Wimbledon 2023

Singurul reprezentant al României în întrecerea masculină este Nicholas David Ionel, care a împlinit pe 12 octombrie 2o22 vârsta de 20 de ani. Momentan, Ionel ocupă locul 191 în clasamentul ATP. Ionel a fost prezent anul acesta și în calificările primelor două turnee de Grand Slam, la Australian Open, unde a fost eliminat de austriacul Jurij Rodionov cu 2-0, și la Roland Garros, aceeași soartă în fața belgianului Gauthier Onclin,

ADVERTISEMENT

Acum îl va avea în față pe numărul 197 mondial, frzancezul Laurent Lokoli, și el prezent la celelalte două turnee de Grand Slam din acest an. La Australian Open a reușit să ajungă pe tabloul principal, iar la Paris, fiind jucător din țara gazdă, a primit wild-card. Lokoli este mult mai în vârstă decât Ionel, are 28 de ani, are multe participări la turnee ATP și este mult mai experimentat decât românul.

Francezul Laurent Lokoli a câștigat singurul meci jucat împotriva lui Nicholas Ionel

Nicholas Ionel și Laurent Lokoli nu vor fi pentru prima dată adversari. Acest lucru s-a mai petrecut pe 20 ianuarie 2022, în optimile de finală ale turneului ITF de la Monastir, localitate din Tunisia. S-a jucat pe hard, la Monastir sunt foarte frecvente turnee ITF, se joacă și iarna pe hard și vara pe zgură, fiind alături de localitatea egipteană Sharm el Sheihk una dintre locațiile cu cele mai multe competiții ITF anuale, atât la fete cât și la băieți.

ADVERTISEMENT

Singura confruntare directă cu siguranță câ nu îi poate provoca amintiri prea plăcute lui Nicholas Ionel. Meciul a avut loc în faza optimilor de finală și a fost practic un monolog al francezului, care s-a dovedit superior la toate capitolele în fața românului. A fost un succes clar și foarte rapid, în două seturi, 6-3, 6-0, în mai puțin de o oră, în condițiile în care favorit 7 la acest turneu era Ionel iar Lokoli nu era cap de serie!

Nicholas Ionel, campion la Australian Open 2020 în proba de dublu juniori

Nicholas Ionel este printre puținii români care au mers cam la toate turneele de Grand Slam de vreo patru ani încoace, bineînțeles trei dintre aceștia fiind în întrecerile juniorilor, unde a participat și în proba de simplu și în cea de dublu. La dublu a obținut cea mai mare performanță a carierei sale, reușind la 17 ani, în 2020, la Australian Open, alături de elvețianul Leandro Riedl să câștige turneul.

ADVERTISEMENT

A fost o finală de mare luptă, adjudecată de cuplul româno-elvețian după un maxi tie-break în fața lui Mikolaj Lorens (Polonia) – Karlis Ozolins (Letonia) cu scorul de 6-7, 7-5, 10-4. În acel maxi tie-break, Nicholas Ionel a fost decisv, reușind doi ași și având câteva execuții decisive la fileu. Spre deosebire de Ionel, partenerul său din acel meci, Leandro Rield, mai mare cu un an, este locul 154 în lume și a obținut deja primul său succes la un turneu de ATP în urmă cu un an.

Învins în Cupa Davis de thailandezul Yuttana Charoenphon, locul 976 în lume!

Nicholas Ionel speră ca acest an să fie decisiv în a face saltul spre tenisul mare, după ce a devenit și component al echipei masculine a României de Cupa Davis, unde a reușit să îl învingă cu 2-1 chiar la Bratislava pe slovacul Norbert Gombos, locul 99 ATP, în meciul Apoi, pe 4 februarie 2023, la Notaburi, în Thailanda, a fost învins de reprezentantul gazdelor, Yuttana Charoenphon, locul 976 în lume, în trei seturi!

ADVERTISEMENT

„A avut break în față și am întors. Apoi am obosit, nu mai puteam să alerg și mi-a făcut iar break. Nu mai puteam să respir și mă durea burta de la respirație. Nu mai aveam energie. El nu avea nimic de pierdut, i-au intrat toate. Fizic nu puteam duce atât de mult. Mi se părea că oboseam mult prea repede” – a fost explicația lui Nicholas Ionel după acel incredibil eșec.