Patru românce pe tabloul principal la Wimbledon! Simona Halep se mai poate alătura doar prin invitație specială

Deși elita tenisului mondial va merge în următoarea perioadă în Franța , organizatorii de la Wimbledon sunt în plină pregătire. În cursul zilei de miercuri, britanicii au tras linie și au făcut publică lista cu înscrieri de pe tabloul principal. , nu se află pe listă.

Patru românce pe tabloul principal de la Wimbledon

Turneul de la Wimbledon are loc în perioada 3-16 iulie la All England Club & Tennis Club din Londra. În acest an România va avea patru reprezentante direct pe tabloul principal. Doar prin calificări sau prin wild card-uri se mai pot alătura alte românce pe tabloul principal.

Irina Begu, Sorana Cîrstea, Ana Bogdan și Jaqueline Cristian vor evolua direct pe tabloul principal de la Wimbledon. Cea din urmă a folosit clasamentul protejat, după ce a ales să joace în calificări la Roland Garros, unde a fost eliminată de Gabriela Ruse.

Patricia Țig nu își mai poate folosi clasamentul protejat pentru turneul de la Wimbledon, deoarece sportiva din România va juca pe tabloul principal la Roland Garros, folosind același ‘artificiu’. Simona Halep care urma să fie audiată în procesul de dopaj pe 28 mai lipsește de pe lista de înscrieri.

FANATIK SUPERLIGA

Simona Halep mai poate urca pe tabloul principal la Wimbledon doar prin invitație specială

Simona Halep este suspendată provizoriu pentru dopaj, după ce a fost depistată pozitiv cu roxadustat în timpul turneului de la US Open 2022. Dubla campioană de Grand Slam a primit o nouă lovitură din partea ITIA în momentul în care organizația anti-doping a dezvăluit că româncei i s-au descoperit „nereguli” în pașaportul biologic.

Mai mult decât atât, Agenția Internațională de Integritate a Tenisului a amânat audierea de pe 28 mai pentru a treia oară. Astfel, românca nu va juca sigur la Roland Garros, iar la Wimbledon, al treilea Grand Slam al anului, ar mai putea evolua doar prin wild-card.

În 2019, Simona Halep reușea să se impună pe iarba londoneză. În ultimul act, sportiva născută la Constanța a învins-o pe legendara Serena Williams, scor 6-2, 6-2. În sezonul precedent, „Simo” a ajuns până în semifinale, însă a fost eliminată de către Elena Rybakina, cea care avea să câștige trofeul.

Aryna Sabalenka revine la Wimbledon

Organizatorii au ridicat interdicția impusă anul trecut, potrivit căreia, sportivii ruși și bieloruși nu pot lua startul la Wimbledon. Astfel, Aryna Sabalenka, nimeni alta decât campioana de la Australian Open 2023, va reveni la All England Club.

Sportivii din Rusia și Belarus vor juca la Wimbledon sub steag neutru, așa cum s-a întâmplat și la restul turneelor din circuitul WTA și ATP. Emma Răducanu nu va lua startul pe iarba londoneză după ce s-a operat la ambele mâini. Daria Saville și Ajla Tomljanovic vor reveni, la fel și Garbine Muguruza.