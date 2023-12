Călin Donca, primul interviu după eliberarea din arest! Milionarul îl face praf pe Dorian Popa

în România. Milionar, implicat în nenumărate afaceri, el a fost reținut în luna septembrie de procurori după ce a fost acuzat de înșelăciune și operațiuni de manipulare a pieței de capital. La acea vreme, era încă partener de afaceri și cu Dorina Popa. Doar că influencerul a avut grijă să se dezică imediat de el. Recent, el a fost eliberat și, în exclusivitate pentru FANATIK, a vorbit despre experiența arestului și .

Călin Donca: ”Vom merge mai departe”

– Ce te-a mobilizat pe tine cât timp ai fost închis?

Spre diferență de alte persoane nu am putut ca să mă las pe tânjeală, să stau să aștept zilele să treacă, a trebuit ca să muncesc și acolo. Să scriu 6 ore pe zi, să citesc 3 ore pe zi, să meditez, să mănânc foarte sănătos pentru că aveam și am o familie afară care mă aștepta, pe care trebuie să o întrețin. Am investitori care așteaptă să vadă parcurile construite. Asta deși am avut blocat tot și au fost sechestrate toate bunurile. Vom merge mai departe. Iar motivația mea a fost ca să duc la bun sfârșit ceea ce am început.

– Ți-ai pierdut vreo secundă speranța?

În cazul meu, nu mi-am permis să-mi pierd speranța și consider că tot ce am făcut, am făcut cu dragă inimă. Consider că am făcut corect. Dacă am greșit cu ceva, a fost fără să-mi dau seama, iar dacă se va considera că trebuie să plătesc am de unde și voi plăti. De aceea nu am avut pentru ce să-mi pierd speranța, ceea ce am în cap este ceea ce mă va ridica din nou și voi reface absolut tot, inclusiv reputația pe care consider că am pierdut-o ă, fără să fiu vinovat de ceea ce s-a vorbit.

Ce își reproșează Călin Donca

– Unde crezi că ai greșit?

Cea mare greșeală a fost că nu mi-am verificat contabilitatea mai bine, nu mi-am verificat cifrele mai bine, deși am avut mai multe persoane pe acest departament, trebuia să fiu mai atent pentru a nu putea să mi se găsească nici măcar o acuzare în acest sens. Pe partea de proiect Solera X, consider că nu am greșit. S-a dovedit că am făcut corect, iar pe timpul arestului meu proiectul a mers mai departe.

Pe partea de panouri nu am greșit cu absolut nimic, doar am întârziat, pentru că nu a ținut de mine și a ținut doar de modul în care instituțiile de stat oferă în termen sau nu anumite documente pentru pornirea parcurilor. De aceea, consider că nu a venit nici măcar acuzare din partea DIICOT la adresa mea, pentru că s-a observat că s-a făcut tot ce a ținut de partea de proiect fotovoltaic.

Dar am învățat să nu te bazezi pe ceea ce ți se spune, ci să verifici tu. Și, chiar și atunci, să ai o minte pregătită. Și o familie foarte bine echilibrată, astfel încât chiar dacă tu nu crezi și consideri că faci tu corect, să fii pregătit dacă apare un astfel de blocaj.

Milionarul, deranjat de cum a fost tratat de prieteni și de Dorian Popa

– Care au fost gândurile care te-au frământat cel mai tare?

Cel mai tare m-a durut faptul că familia nu a fost ajutată de prietenii cu care mi-am petrecut timpul înainte. Am crezut că acele persoane vor fi cu mine și la bine și la rău, însă la rău se pare că unii nici măcar nu au mai răspuns la telefon, iar alții au dat cu pietre în mine, precum a fost și Dorian Popa, care s-a dezis în prima zi de toată prietenia noastră. Atunci când am avut cea mai mare nevoie de el.

– Ce ai ajuns să prețuiești mai mult?

Prețuiesc chiar mai mult familia pe care o prețuiam și înainte, pentru că ea m-a susținut cel mai tare. De asemenea, prețuiesc copiii care m-au surprins, văzând că s-au descurcat și chiar au ajutat cu creșterea celor 2 mici. Mă refer la cei 3 mari.

Călin Donca: ”Îi disprețuiesc pentru răul pe care mi l-au făcut”

Așadar, prețuiesc anumiți prieteni, iar pe alții îi disprețuiesc pentru răul pe care mi l-au făcut în mod gratuit. Deși nimeni nu le-a cerut, doar ca să își spele păcatele pe care ei credeau că eu le am. De aceea am învățat să prețuiesc oamenii care ajută în momente grele, pentru că ceilalți sunt doar de fațadă.

– Ce ai învățat din această întâmplare?

Ceea ce am învățat este că statistic vorbind unul din 10 oameni din România ajunge în arest. Unii nevinovați, alții vinovați, cert este că nu știi la ce te poți aștepta și chiar dacă tu crezi că lucrezi corect. S-ar putea să fii surprins, deoarece ceea ce tu nu știi este că anumite legi se pot interpreta în defavoarea ta. Dacă cineva dorește să-ți facă rău, consider că va putea să găsească modalități.

Nu spun că este și cazul meu, ci spun doar că legile sunt foarte ușor de interpretat împotriva ta. De aceea important, ca să ne dezvoltăm cât se poate de stabil, iar ceea ce avem în cap nu ne poate fura nimeni.