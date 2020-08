Călin Popescu Tăriceanu, atac dur la Băsescu: „Acum știm că îl cheamă Petrov și că și-a turnat la Securitate prietenii și colegii”

Călin Popescu Tăriceanu îi condamnă pe bucureștenii care îl vor vota pe Traian Băsescu în lupta pentru Primăria Capitalei.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Tăriceanu, candidat la rândul său pentru postul de Primar General, îl desființează pe Băsescu pentru că a fost informator al Securității.

Liderul ALDE îi scuză pe cei care l-au votat pe Băsescu în 2004, pentru că nu știau că a fost colaborator al Securității.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Călin Popescu Tăriceanu nu are milă de Traian Băsescu și de votanții săi

Cu toate acestea, Tăriceanu e nemilos cu cei care l-ar vota din nou pe Băsescu la alegerile locale din această toamnă, în condițiile în care se știe că fostul președinte a fost colaborator al Securității.

„L-am ales Președinte în 2004 pentru că nu am știut că a fost informator al Securității. Apoi l-am ales și în 2009 tot neștiind acest lucru. Acum știm că îl cheamă Petrov și că și-a turnat la Securitate prietenii și colegii.

ADVERTISEMENT

Ne-ai păcălit o dată, să-ți fie rușine! Ne-ai păcălit și a doua oară, tot rușine să-ți fie! Ne păcălești și a treia oară…să ne fie rușine!”, a scris Tăriceanu pe Facebook.

Traian Băsescu a fost declarat colaborator al Securității în septembrie 2019, după ce judecătorii Curții de Apel București au stabilit acest lucru. Cu toate acestea, fostul președinte a avut dreptul de a ataca decizia, nefiind definitivă.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Nu mă apuc să dau cu pietre în judecător. Îmi pare rău că după ce am condamnat comunismul, am deschis arhivele Securității, vine acest verdict. Nu am ce să-mi reproșez. Astea erau vremurile pe care le-am trăit. E ușor de dat ceasul înapoi 45 de ani, dar viața merge înainte. Va trebui să fiu mai clar în declarațiile de la ICCJ”, s-a apărat în acel moment Băsescu.

În dosarul depus de CNSAS, prin care se cere ca instanța să constate calitatea lui Traian Băsescu de colaborator al Securității există două note informative olografe, semnate cu numele de cod „Petrov”.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Niciodată n-am ştiut că mi s-a dat un nume conspirativ. Abia când mi s-au dat cele două note, colonelul Tudor mi-a zis: Semnează Petrov. Niciodată nu mi s-a dat un nume conspirativ. Eu nu am ştiut că contrainformaţiile militare reprezintă Securitatea. Eu abia dupa Revoluţie am aflat de legatura contrainformaţilor militare. Am crezut că este un serviciu subordonat comandamentului forţelor navale, asa scrie şi pe frontispiciu. Rapoartele mele au fost depuse la companie nu la Securitate şi sunt semnate Căpitan Traian Băsescu. Dacă eram colaborator, trebuiau semnate tot cu Petrov”, a concluzionat Băsescu.