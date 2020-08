Tineri și total schimbați! Imaginea cu Traian Băsescu, soția sa, Maria, și fiicele lor, în urmă cu 20 de ani

Traian Băsescu are dispute pe plan politic, însă în familia sa lucrurile merg strună. Soția și cele două fiice i-au stat alături în orice împrejurare.

Una dintre cele mai devotate soții de politicieni este Maria Băsescu, care l-a sprijinit și înțeles pe fostul președinte al României, indiferent cât de mult a fost nevoie să lipsească de acasă în contextul serviciului, fie că era vorba de mandatul de șef de stat, fie pentru că era șef de partid și avea datorii de îndeplinit.

O fotografie controversată a făcut furori pe internet. De ce controversată? Ei bine, pentru că internauții care au vizualizat-o au rămas uimiți de frumusețea soției lui Traian Băsescu, care apare alături de familia ei într-o imagine din urmă cu 20 de ani.

Traian Băsescu și soția, Maria, alături de cele două fiice ale lor

Fotografia în care fostul șef al statului apare cu Maria și cele două fiice, Ioana și Elena Băsescu, a fost postată pe site-ul imgur.com. Cele trei femei din viața lui Traian Băsescu sunt vizibil mai tinere, însă cea care a atras atenția cel mai mult este soția fostului președinte, care arăta ca o puștoaică și putea concura cu cele două fiice ale sale la capitolul frumusețe.

Ani au trecut, iar fosta primă doamnă a rămas la fel de cochetă, discretă și delicată.

Una dintre puținele declarații publice făcute de Maria Băsescu în spațiul public a fost făcută în 2019, după ce s-a văzut nevoită să reacționeze după ce actorul Mircea Dinescu a declarat că fostul șef de stat îi aplica de ani buni corecții soției.

„ Sunt una dintre femeile care și-a dedicat întreagă viață familiei ei. De dimineața până târziu în noapte, zi de zi, timp de câteva zeci de ani, m-am îngrijit să le fie bine copiilor și soțului meu. Aceasta este cea mai importanta misiune pe care mi-am asumat-o. Nu am lucruri spectaculoase de spus în fata camerelor de luat vederi. Viață mea, cu bune și cu rele, nu diferă de viață câtorva milioane de femei din Romania. Pentru acest motiv am stat departe de presa, chiar daca am fost de multe ori supărată pentru lucruri neadevărate care se spuneau despre noi. Rup astăzi tăcerea pe care am păstrat-o timp de câțiva ani fiindcă ceea ce fac astăzi presa și oamenii care sunt în spatele ei mi se pare de neacceptat. Nu aș vrea să vă spun că ceea ce face Traian Basescu în mandatul sau este perfect. Stiu însă că tot timpul s-a gândit cum să facă lucruri bune pentru oamenii de rand care l-au ales. Atunci însă când vine vorba despre relațiile pe care le are cu alti oameni, pot spune, după 34 de ani de căsnicie, că nimeni nu îl cunoaște pe Traian Basescu mai bine decât mine. L-am auzit acum câteva zile, și încă nu îmi vine să cred, pe dl. Mircea Dinescu, afirmând că soțul meu m-ar fi lovit. Nu stiu în ce familie a crescut dl. Dinescu, dar în familia mea, în casa mea și în viață mea nu s-au întâmplat niciodată asemenea lucruri. Pentru afirmațiile mincinoase pe care le-ați făcut sunteți dator, domnule Dinescu, să vă cereți scuze în fata copiilor mei. Am văzut de asemenea și un film neadevărat, trucat, care s-a derulat zile întregi la televiziuni, film în care soțul meu este prezentat lovind un copil. Depun mărturie că soțul meu nu a fost niciodată agresiv cu fiicele noastre și nici cu vreun alt copil. Dar, dincolo de a-i tine partea lui Traian Basescu, găsesc inacceptabil, că mama, să introduci copilul din film în mizeria alegerilor și să îi distrugi viață. Pentru acest lucru, domnule Geoana, oricâte scuze v-ați cere, nicio mama nu vă vă putea ierta. Închei prin a vă spune că nu este ușor să fii sotie de președinte, atunci când acesta pune interesele tarii mai presus de orice, uneori chiar și de familie. Dar și pentru asta îl iubesc și îl respect pe soțul meu, Traian Basescu.”, a a fost scrisoarea Mariei Băsescu, în 2009, după ce Mircea Dinescu a spus că soția fostului șef al statului încasa bătăi de la acesta.