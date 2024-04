Un român criminal a fost pus în libertate. Bărbatul și-a ucis fiica și soția în Franța

, iar apoi a agresat-0 sexual pe copilă în 1993, în Franței, a fost eliberat miercuri.

Român eliberat în Franța după ce și-ar fi ucis soția și fiica

Acesta este sub „libertate supravegheată” după aproximativ trei ani de detenție, în așteptarea procesului său, au informat avocații implicați în acest caz, conform AFP, citat de

Marinescu, care are acum 75 de ani, deoarece alibiul său – susținerea că se afla în România la momentul comiterii crimelor – era considerat convingător. Însă, datorită progreselor în tehnica analizei genetice, acesta a fost inculpat în 2021, la 28 de ani distanță de la săvârșirea faptelor.

„Marian Marinescu, acuzat de uciderea soţiei şi a fiicei sale (şi de violarea acesteia din urmă) în ianuarie 1993, a fost eliberat astăzi în regim de libertate supravegheată”, a declarat miercuri într-un comunicat avocatul care reprezintă interesele surorii și mătușii victimelor, Hervé Gerbi.

Avocatul suspectului, François Saint-Pierre, a confirmat că bărbatul, aflat în detenție din iunie 2021 și care continuă să-și proclame nevinovăția, a fost eliberat.

„Timp de mai multe luni, camera de instrucţie din Isère a dezbătut în mod repetat durata de detenţie a domnului Marinescu în cadrul anchetei, care a luat o nouă turnură în iunie 2021, odată cu identificarea ADN-ului septuagenarului pe hainele victimelor. Prin urmare, părţile civile nu sunt nici surprinse, nici şocate de această eliberare sub constrângere”, a transmis avocatul Herve Gerbi, mai arată sursa citată.

Proces vechi de 30 de ani, încă sub semnul întrebării

În plus, părțile civile au depus cereri pentru patru probe suplimentare, care au fost indicate de judecătorul care instrumentează cazul cu că vor fi aprobate. Prin urmare, la acest moment, procesul lui Marian Marinescu este pus sub semnul întrebării.

Cadavrele soției lui Michèle Chabert, în vârstă de 43 de ani, și al fiicei lor Christine, de 13 ani, care au fost ucise cu mai multe lovituri de cuțit la gât, au fost descoperite pe 7 ianuarie 1993 în Sassenage, aproape de Grenoble.

Mult timp, Marinescu nu a fost considerat suspect în cadrul anchetei datorită alibiului aparent solid, dar în cele din urmă a fost inculpat în 2021. O nouă fază a anchetei a început după ce analizele de laborator au relevat urme de spermă ale acestuia pe hainele fiicei sale. Alibiul lui Marinescu – călătoria sa în România împreună cu fiul său în momentul crimelor – s-a dovedit a fi fragil, conform anchetatorilor.

Marian Marinescu, fost inginer și director, a afirmat în fața camerei de anchetă a Curții de Apel din Grenoble, prin videoconferință, că este “nevinovat” și că acuzațiile aduse îi denigrează onoarea. Avocatul său a avertizat că există “un risc major de eroare judiciară”.

Autorul crimei ar fi avut timp să facă un drum dus-întors între România și Franța

Inițial, Marinescu a fost interogat în calitate de suspect din cauza problemelor de cuplu dintre cei doi soți, care lucrau împreună într-o companie de electronică. În momentul dublei crime, el avea 44 de ani și un alibi aparent solid: el și fiul său de 7 ani se aflau în România pentru a petrece sărbătorile de iarnă.

Poliția a reluat verificările și a constatat că Marinescu s-a deplasat în România, dar înainte și după comiterea oribilei crime. Aparent, acesta avea suficient timp să călătorească de la domiciliul său din Franța la România și retur. Astfel, Marian Marinescu a fost pus sub acuzare pentru uciderea soției sale și a fiicei lor de 13 ani, precum și pentru violul acesteia din urmă.