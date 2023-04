Când cred oamenii de știință că am putea primi semnale de la extratereștri. Data nu e îndepărtată

Oamenii de știință au realizat un studiu și au ajuns la concluzia că extratereștri ne-ar putea contacta în curând. Cum evenimentul nu este deloc unul foarte îndepărtat, mai rămâne de văzut cât de prietenoase sunt aceste ființe.

Când am putea fi contactați de extratereștri

De ani de zile ne întrebăm dacă suntem singuri în univers și foarte curând am putea afla răspunsul. Oamenii de știință au vești bune pentru Cu toate că există , până acum nu a existat o dovadă concretă a existenței lor.

ADVERTISEMENT

Dar experții de la Universitatea din California au analizat dacă forma de viață inteligentă din spațiu ar putea răspunde vreodată la mesajele pe care cei de pe Pământ le trimit. Astfel, dacă semnalele și-au atins ținta, răspunsul este pozitiv.

Extratereștrii ar putea trimite un răspuns în doar câțiva ani, mai exact în 2029. Howard Isaacson, de la Universitatea din California, a acordat un interviu pentru publicația și a decalarat: „Aceasta este o idee celebră a lui Carl Sagan, care a folosit-o ca temă a intriga în filmul Contact”.

ADVERTISEMENT

Cercetătorii au publicat rezultatele lucrării The Breakthrough Listen Search for Intelligent Life: Nearby Stars’ Close Encounters with the Brightest Earth Transmissions. Și au explicat demersurile pe care le-au făcut pentru a afla când vom fin contactați de extratereștri.

Ei au analizat semnalele trimise de pe Pământ către sondele Voyager 1, Voyager 2, Pioneer 10, Pioneer 11 și New Horizons. Astfel, au ajuns la concluzia că viața de pe planetele din apropiere ar fi putut intercepta transmisia.

ADVERTISEMENT

Unele semnale și-au atins ținta

Oamenii de știință au descoperit că unele dintre semnale ar fi ajuns deja la destinație. Prin urmare, vom primi altele de la extratereștri în viitorul apropiat. „Aceste nave spațiale au comunicat cu antenele radio Deep Station Network (DSN) pentru a descărca date științifice și date de telemetrie”, se arată în studiu.

Cu toate acestea, din cauza distanțelor enorme de spațiu, va dura ceva timp pentru a primi un răspuns. Așa că ar putea fi greu să fie purtată o conversație. Între timp, un fost pilot de luptă al Marinei SUA a vorbit despre OZN-uri și a spus că le-a văzut „aproape zilnic” în timp ce era de serviciu.

ADVERTISEMENT

Lt. Ryan Graves și-a împărtășit experiențele cu escadronul VFA-11 – cunoscut sub numele de Red Rippers. Bărbatul a susținut că ori de câte ori urcau în aer, intrau în contact cu ceva neașteptat, scrie