„Când i-am băgat pe ăștia doi, țăndări, praf!” Gigi Becali și-a criticat propriile schimbări

la meciul cu Rapid, doborând recordul de audiența al acestui sezon. Cu toate acestea, elevii lui Elias Charalambous nu au reușit să facă fanii fericiți și să învingă rivala. Dacă CFR câștigă duelul cu Hermannstadt, ardelenii vor deveni lideri în SuperLiga.

Becali, supărat pe schimbări

FCSB a început meciul cu Andrea Compagno și Ovidiu Popescu titulari. Primul nu s-a remarcat în joc, iar al doilea a gafat clar la golul marcat de Papeau, primul al Rapidului, din minutul 39.

La pauză, , însă ambii au intrat repede în dizgrația patronului, care crede că aceștia au jucat mai prost decât cei pe care i-au înlocuit.

Becali a spus că nu credea că Tavi Popescu, despre care susține că a fost la un moment dat cel mai bun jucător din România, putea să ajungă atât de jos. A caracterizat jocul celor doi ca fiind ”țăndări, praf”.

Gigi Becali a vorbit și despre Crețu, pe care spune că l-a băgat deoarece urcă mai mult. Referitor la victoria Rapidului, el crede că rivalii săi și-au dorit mai mult victoria, deși este de părere că diferența de valoare este incontestabilă, în favoarea FCSB.

”L-am băgat pe Tavi Popescu, cum să cred că un jucător care a fost cel mai bun din România acum este cel mai slab. Au fost și schimbările greșite.

Mai bună era echipa făcută, fără schimbări. Cu Compagno și Ovidiu Popescu a fost greșită făcută, dar a doua oară, cu schimbările făcute, a fost mai greșită, mai slabă echipa cu Tavi și cu Rotariu.

Compagno se lovește de perete, dar mai dă pase, mai dă coate, Ovidiu Popescu și el, dar când i-am băgat pe ăștia doi, țăndări, praf.

Pe Crețu l-am băgat că am zis că urcă mai mult. Aici e chestie de valoare, noi vorbeam de dorință, că de valoare, și dacă vrei să joci mai prost, nu poți, că ai valoare. Rapid nu are valoare, dar are joc colectiv, are dorință. Dumnezeu a dat unde a fost dorința”, a fost mesajul lui Gigi Becali, după meciul cu Rapid, la FANATIK SUPERLIGA.

