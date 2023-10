„Când unii de la Dinamo preiau mingea, schelălăie câinii de pe emblemă” Analiza crudă a lui Dinamo

Mai mult, fostul mare jucător al Rapidului, Robert Niță, i-a ironizat fără milă pe actualii jucători de la Dinamo, pe care-i consideră de duzină. Respectuos, Florentin Petre nu a dorit să-i jignească pe acești fotbaliști, însă a recunoscut că nu se ridică la nivelul cerut de o echipă ca Dinamo, care și-a propus să scape de la retrogradare.

„Când unii de la Dinamo preiau mingea, schelălăie câinii de pe emblemă”

”Compari pe Florentin Petre cu cine joacă acum la Dinamo? Sunt unii la Dinamo care când vor să facă o preluare schelălăie câinii de pe emblemă la ei. Păi asta-i valoarea de 2-3.000. Voi vreți Dinamo ce erați voi acum 20 de ani. Uitați asta. Nu mai e, păi ce comparăm”, a răbufnit Robert Niță, fiind completat de Horia Ivanovici: ”Nu știu băieții ce înseamnă Dinamo”.

Mult mai diplomat, Florentin Petre a oferit replica. ”Trebuie să-i respectăm că au ajuns la Dinamo că și-au asumat responsabilități. Dar, pentru Dinamo îți trebuie altă calitate”, a declarat Petre, moment în care Horia Ivanovici a subliniat: ”Și alt corazon”. Tot Robert Niță a fost cel care a pus tunurile pe ”câini”, de data aceasta fără milă.

”Probleme mari la Dinamo, nu au bani. Crezi că Burcă n-ar vrea jucători mai buni? Sau domnii ăștia conducători nu și-ar dori să poată să plătească 15.000 de euro salarii normale, ei se cârpesc acum. Bați Botoșani, nu știu pe cine bați”, a declarat Niță, fiind completat de Vivi Răchită, la fel de acid: ”Cum a zis Burcă după meciul cu CFR, că e un nou început. De parcă ar putea fi vechi început. La meciul ăsta parcă erau echipă de liga a 2-a din play-out”.

Concluzia a tras-o tot Horia Ivanovici, cel care nu s-a mirat prea tare că Dinamo a pierdut 0-4 la Sibiu. ”Nu sunt de acord, Hermannstadt joacă ca și fotbal din primele 3. Nu contează. Echipă foarte bună. Și când n-a câștigat a jucat fotbal. Omogenitate, antrenor bun. Dinamo a pierdut 0-4 unei echipe care practică top 3 fotbal din România. Că Dinamo are probleme, că lotul e grozav, dar faptul că au pierdut 0-4 nu e neapărat o mare surpriză”, a declarat realizatorul emisiunii Fanatik SuperLiga.

Dinamo, candidată certă la retrogradare în acest moment

Dinamo este momentan penultima în clasament, ”lanterna roșie” fiind deținută de FC Botoșani. Cu toate acestea, casele de pariuri nu o văd tocmai favorită clară la retrogradare, în condițiile în care Poli Iași, FC Botoșani și UTA Arad ar sta mai prost în ”ofertă”. Cu toate acestea, dinamoviștii vor avea mari emoții în play-out, dacă nu vor reuși să aducă 6-7 jucători buni la iarnă.

Cel puțin asta crede Florentin Petre, cel care o vede pe Dinamo ca și retrogradată în actuala formulă. ”Orice se poate întâmpla, atât timp cât nu ai rezultat. Dacă nu aduc jucători, un ax central, eu știu, le trebuie cel puțin 6-7 jucători, peste nivelul care-l au. Altfel n-au nicio șansă”, a transmis Petre, în direct la Fanatik SuperLiga.

