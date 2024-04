FCSB, analizată post pe post la Fanatik SuperLiga. Unde are nevoie de întăriri și care sunt jucătorii de Champions League

FCSB a câștigat titlul de campioană, iar Gigi Becali visează deja la grupele UEFA Champions League. Mai e însă mult până de parte. post pe post a jucătorilor de la FCSB.

Cum arată FCSB pe fiecare post. Analiza lui Adi Mutu, Vivi Răchită și Bănel Nicoliță

Adrian Mutu a analizat portarii FCSB-ului: „Între Târnovanu și Vlad nu sunt mari diferențe. La Euro U21 l-am avut pe Vlad și mie mi-a plăcut. A făcut și câteva greșeli și meciuri mai puțin bune în campionat. Sunt amândoi la fel de buni. Pe Târnovan nu l-am prea văzut sub presiune.

Faci parte dintr-o echipă mare, iar în campionat, ca portar de echipă mare, nivelul de concentrare trebuie să fie la maxim în fiecare secundă. La o echipă mare nu ai multe mingi și, când ai una, trebuie să o scoți. La o echipă mică ai zece. Iei trei goluri, dar aperi șapte. Mama, ce bun ești!”.

Fostul fundaș central al Stelei a vorbit despre fundașii din bandă: „Crețu, Pantea sau Ovidiu Popescu în dreapta? Crețu în niciun caz. Crețu este un inimos. Îți vine în minte vreo centrare de-a lui Crețu din care s-a marcat un gol? Pantea este un jucător de perspectivă, nu știu cum va veni după această accidentare. Poate ajunge jucător de Europa”.

În privința stoperilor, Răchită îl vede în continuare titular pe accidentatul Chiricheș: „Nghezana și Chiricheș sunt un cuplu de Europa League. Chiricheș nu doar ca fotbalist, mai ales pentru rolul pe care îl are în vestiar. Lui Dawa i-a fost frică să mai greșească cu Chiricheș în teren”.

este văzut drept un jucător de nivel european: „Stânga, Radunovic, clar, este jucător de națională. Nghezana, Chiricheș și Radunovic, toți sunt de nivel european”.

Bănel Nicoliță și Adi Mutu au analizat FCSB de la mijloc în sus: „Aș merge pe Șut”

Fostul mijlocaș de bandă al FCSB a vorbit despre linia mediană a FCSB: „La mijloc aș merge pe Șut. Nu știu cum este sub presiune, cum a fost cu Rapid. Olaru este un jucător care este de Europa. Lixandru l-am văzut foarte puțin și nu cred că poate să facă față.

Căpitanul FCSB-ului este pentru Adrian Mutu fără doar și poate unul dintre cei mai buni jucători: „Olaru este jucător de Europa. Lixandru nu este de cupele europene, vine de la Mioveni, este primul lui an la o echipă de asemenea nivel. Are talent, este de viitor, dar este încă necopt. Șut are, în schimb”.

Fostul antrenor al lui CFR Cluj crede însă că echipa lui Gigi Becali mai are nevoie de întăriri: „Aici cred că ar trebui să intervină FCSB, la mijloc, să aducă un mijlocaș care poate să schimbe jocul. Ai doi pe care te bazezi, dar să ținem cont că Olaru nu e un 10, e un 8. Eu cred un 4-3-3 sau 4-1-4-1 cu Olaru și încă un jucător bun, joacă mult mai bine”.

Octavian Popescu într-o scădere continuă de formă

În privința „perlei” lui Gigi Becali, lucrurile sunt clare pentru Mutu: „Tavi Popescu nu este pregătit, cu toate că are talentul cu carul, dar este într-o regresie mare de ceva timp”.

Mihai Stoica îl vede pe David Miculescu atacant, iar Mutu a vorbit despre potențialul său pe această poziție: „Poate să fie, dacă i se dă mai multă încredere. Ca atacant vorbește statistica, nu a marcat foarte mult. Eu cred că dacă are continuitate în joc, poate să crească”.

Mutu l-a lăudat și pe Alexandru Băluță, însă nu e ajutat de Crețu pe plan ofensiv: „Fizic are, are și o tehnică bună. Nici nu a avut continuitate. Băluță și-a intrat în formă recent. Chiar dacă Crețu este înimos și pasează, eu cred că acolo ar trebui alt gen de fundaș. Băluță da, a fost și la echipa națională”.