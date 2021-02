Cântăreața Daniela Ploia, terorizată de iubitele fostului ei partener: „SOS, salvați-mă!”

Cântăreața de muzică populară Daniela Ploia e terorizată aproape zilnic cu mesaje de la fostele ex-iubitului ei, multe dintre ele dorind să se asigure dacă artista mai este cu el sau nu.

Amuzată, dar și sătulă de mesajele pe care le-a primit de la diferite fete, Daniela a postat pe Facebook despre situația hilară prin care trece, cerându-le ajutorul fanilor ca să știe cum să iasă din această încurcătură în care a fost băgată fără să vrea.

Daniela Ploia, terorizată de fostele și actualele fostului

Interpreta de muzică folclorică a postat o parte din mesajele pe care le-a primit în privat, pe Facebook, pentru a demonstra că nu minte, dorind astfel să îi transmită fostului ei iubit să le spună femeilor cu care se vede să nu o mai caute.

„S.O.S.”Salvați-mă de actualele sau fostele “ex iubitului!!! Intr-o singură săptămână mi-au scris cam 5 fete disperate că eu as mai fi iubita ex ului”, este mesajul postat de folcloristă pe pagina sa de Facebook.

Una dintre fetele care i-a scris în privat Danielei i-a spus acesteia că artista postează anumite lucruri intenționat și că fostu, ei iubit i-ar fi zis că este psihopată și că nu e de luat în seamă.

Ce i-a scris o tânără în privat

„Îmi cer scuze că te deranjez, dar sunt într-o situație deplorabilă. De mult am vrut să-ți scriu, dar am zis că nu e ok ce fac. Cum bănuiești, și eu sunt o iubită a lui Ionuț. El susține că ești psihopată, că ești nebună, că postezi ca să mă enervezi pe mine, dar nu cred”, i-a scris tânăra.

Nu este prima oară când Daniela Ploia are parte de o asemenea telenovelă în viața ei. La capitolul iubire, cântăreața a trecut prin tot felul de situații. Într-un interviu mai vechi acordat pentru cancan.ro aceasta a mărturisit că unul din foștii ei iubiți mai avea alte două femei pe lângă ea.

