Cântăreață din România, suspectă de cancer: “Au crescut niște formațiuni pe os”

O cântăreață din România este suspectă de cancer. Maria Andria, căci despre ea este vorba, încearcă acum să mențină o gândire pozitivă.

Cântăreață din România, suspectă de cancer. Ce spune vedeta

Maria Andria a fost operată imediat după Paște. Vedeta avea niște formațiuni pe osul de la piciorul drept care nu puteau fi eliminate altfel decât printr-o intervenție chirugicală.

După operație, au fost prelevate probe din zona infectată pentru a se stabili dacă este sau nu cancer. cruntă a mărturisit pentru că se simte foarte rău.

”Am ieșit de la operație. Am avut niște infecții în picior, trebuie duse la biopsie să vedem dacă am cancer sau nu. Au crescut niște formațiuni pe os, m-au tăiat foarte mult, 7 cm. Mă simt foarte rău, urmează să aflu pe 5 mai dacă am cancer sau nu”, a spus cântăreața suspectă de cancer.

Maria Andria, clipe de groază după Paște

Maria Andria spune că simțea formațiunile crescute în piciorul ei cu mâna liberă, astfel că știa că nu are șanse să scape fără operație.

Intervenția chirugicală pentru a durat două ore și acum aceasta nu poate să își folosească piciorul. Vedetei i s-a făcut o incizie mare, de circa șapte centimetri pentru a fi scoși acei noduli de pe picior.

„Simțeam aceste formațiuni când dădeam cu mâna, erau ca un nodul mare, așteptam să treacă Paștele ca să mă operez. Am stat 2 ore în operație, nu pot să calc în picior, mă doare foarte mult.

Am fost anesteziată local, a durat mult operația, s-au făcut multe cusături, e mare tăietura”, a spus Maria Andria pentru Spynews.ro.

Acum, vedeta așteaptă cu sufletul la gură rezultatele biopsiei și speră să nu aibă cancer. Până pe data de 5 mai trebuie să stea aceasta în stres, pentru că abia atunci va afla adevărul.