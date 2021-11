Capcanele social-media: Tinerii apelează la chirurgia estetică să arate ca în pozele de pe Facebook și Instagram. Ce spun psihologii? 

Rețelele de socializare au dat un impuls nou societății în care trăim, dar au creat și frustrări sau dorințe imposibil de realizat. O fotografie postată pe Facebook ori un filtru nou pe Instagram ar putea redeschide răni adânci, pe care psihologii le explică mai degrabă prin teama de a te accepta așa cum ești de fapt.

Tinerii apelează la chirurgia estetică să arate ca în pozele de pe Facebook și Instagram

Am stat de vorbă despre aceasta capcană a rețelelor de socializare cu unul dintre cei mai apreciati chirurgici plasticieni – medicul Dana Jianu, cea care a realizat, de altfel, primul implant mamar în România, și cu un psiholog cunoscut pentru tactul și apropierea de tineri – Diana Ioaneș, profesor psiholog la Colegiul Național Bilingv George Coșbuc București.

Medicul Dana Jianu consideră că se poate vorbi de o presiune a pozelor online. Generațiile care s-au născut înaintea apariției internetului sunt afectate mai puțin, însă cei ”nativi internauți” – care s-au născut cu telefonul, computerul sau tableta alături – pot fi afectați într-o manieră foarte gravă.

Riscurile operațiilor estetice: pacientul poate fi și mai nefericit

”Ceea ce dă bine pe ecran e nu e la fel de frumos și în realitate. De exemplu, buzele de o anumită grosime care dau bine pe ecran, în realitate sunt mult prea mari. Ecranul și imaginea diminuează adevărata realitate. Iar pozele acestea cu filtru exercită o presiune foarte mare asupra tinerilor. Noi, plasticienii suntem educați pentru armonie, pentru proporții, pentru frumos.

Cred și sper că ne abținem de la excese și îmi place să cred că profesioniștii adevărați nu vulgarizează chipurile și nu pun etichete pe fruntea acestor femei. Să fim sinceri, femeile care au exces de buze, de pomeți arată ca niște păpuși super gonflate, nu se poate să scape unor etichetări. Realitatea o demonstrează că se pierde credibilitatea.

Toate operațiile au și revers – pot să nu își atingă scopul sau poate pacientul visează la altceva. Și atunci când nu e clar ce vrea pacientul și nu e clar nici ce poate chirurgul, se ajunge la o situație care îl poate plasa pe pacient într-o nouă nefericire, mult mai adâncă decât cea cu care a venit. Aici, rolul psihologului și al psihiatrului este foarte important”, consideră chirurgul plastician Dana Jianu .

Dacă ți-e teamă să te privești în oglindă, e bine să consulți un psiholog sau pshiatru

Multe persoane sunt într-o continuă căutare și nu reușesc aproape niciodată să fie mulțumite de felul în care arată.

”Există unii oameni care, oricât de bine, normali și armonioși ar fi, nu se plac, vor să schimbe ceva de dragul schimbării. Acesta se numește dismorfofobie – ai teamă și neplăcere atunci când te privești în oglindă, resimi nemulțumire în legătură cu chipul tău și aceasta trebuie diagnosticată de psihiatru și tratată.

Chirurgul plastician mai este denumit și psihochirurg deoarece pacientul nu are o suferință somatică neapărat, are o povară sufletească. Dacă imperfecțiunea se vede cu ochiul liber – de exemplu, o femeie foarte tânără are sânii mici sau are un nas mare ori urechi clăpăuge nu trebuie să fii un fin psiholog ca să vezi că indicația chirurgicală strigă ea însăși după ajutor. De fapt, chirurgia plastică trebuie să rămână o chirurgie cu indicație pentru că este o ramură medicală. Apar, însă excesele și chirurgia la cererea pacientului, fără să fie o indicație strict anatomică – iar aici trebuie apelat la psiholog”, a adăugat Dana Jianu.

În anii ’90, se venea la chirurg cu pozele celor mai frumoși actori

Fiecare medic are pacienții pe care și-i educă – crede medicul Dana Jianu.

”La începutul carierei mele, veneau paciente cu pozele lui Demi Moore, Marilyn Monroe, dar nu putem face lucrul asta, pentru că anatomia noastră diferă de la om la om. Nu putem schimba conformația cu totul, să o reinventăm. Îi putem schimba puțin datele, proporțiile, dar nu de o manieră capitală.

Toate actritele de cinema erau atunci modele – dar erau rare și chiar frumoase. Acum, modelele sunt luate din mediul online, din marea jungla a internetului. Multor paciente le spun: ‘aveți grijă ce vă doriți, pentru că e posibil să găsiți omul (fie medicul de specialitate sau o altă persoana) care să încerce să facă ceea ce vă doriți. Dar există riscul să nu vă regăsiți, pentru că o mică formă la buze are un impact imens în viața noastră’. Fiecare micron cotează!” , mai spune medicul Dana Jianu.

Ce spun psihologii? ”Totul ține de educație!”

Psihologul Diana Ioaneș consideră că ”modelul Instagram” apare din cauza promovării unor valori nesănătoase în societatea în care trăim. ”Televiziunile comerciale fac asta pentru că așa cere publicul. La tv este și machiajul care schimbă mult. La fel se întâmplă și cu pozele de pe instagram cu filtru, nu prea au legătură cu realitatea.

Tot ceea ce contează este imaginea. Cei care se lasă influențați de mediul online nu au ca obiectiv să fie valori, să devină oameni care să călăuzească alți oameni. Nu ai în interior ceva și atunci încerci să modifici exteriorul, în măsura în care se poate. În general, acest lucru apare la adolescență sau post-adolescență, în care nu este conturată personalitatea și nu sunt structurate valori foarte clare.

Cum putem modifica acest lucru? Este foarte greu, se poate realiza prin factorii educaționali: familia, grupul de prieteni, școala” – crede Diana Ioaneș.

E mai ieftin să faci o operație estetică, decât să te cunoști mai bine

”Pozele photoshopate nu sunt reale, medicii nu au cum, în realitate, să aducă pe cineva la nivelul fotografiei, pentru că nu se poate crea din bisturiu acele calități fizice pe care le solicită pacientul.

Daca cineva care are o asemenea problemă ajunge în cabinetul unui psiholog, atunci ar fi un mare pas spre schimbare. Un psiholog nu te face mai frumos sau mai deștept decât ești, dar te face să te iubești și să te accepți așa cum ești tu. Pare o utopie ce spun, dar noi, cei care am făcut terapie ani de zile ca pacienți ca să devenim terapeuți, știm că nu sunt vorbe în vânt. Aceasta ar fi calea, dar e dureroasa întâlnirea cu tine, e costisitoare, nu avem timp, așa că mai bine ne operăm si ne mutăm nasul de trei ori decât să ne ducem la o singură ședință, poate, în viața noastră la un psiholog. Eventual, ne vom duce dacă e cool sau dacă mai fac și alte vedete asta” – crede psihologul Diana Ioaneș.

Cunoașterea de sine este un proces îndelungat, dureros și costisitor.

”E mai ieftină o operatie estetica, dar ei nici măcar nu își pun problema ca ar avea o problemă. Pentru că vei intra în nebunia numita chirurgie plastică si nu te mai oprești – la început modifici ceva, apoi altceva, după care altceva. De fapt, tu vrei sa fii altcineva. Este vorba despre o nemulțumire de sine profundă, nu-ți place nimic la tine. Oricat vei schimba in exterior, până nu vei schimba în interior, nu poți face nimic.

De obicei, lucrurile nu se așează după o operație estetică – după ce îți mărești sânii, vrei să-ți modifici și coapsele, fesele, buzele, pomeții și așa începe nebunia.

Nu avem încă promovarea valorilor sănătoase – profesorii, învățătorii trebuie sa promoveze lucruri mai aproape de realitate. Până la urmă, este vorba despre educație” , a concluzionat psihologul Diana Ioaneș.