Căpitanul lui Rednic, explicaţii după revolta jucătorilor de la UTA Arad: “A fost o discuţie mai lungă decât ne-am dorit”

. Evenimentele din afara terenului, însă, au atras atenția, având în vedere presupusele neînțelegeri legate de salarii între fotbaliștii arădeni și conducerea clubului.

Jucătorii arădeni nu au intrat în grevă

“A fost lipsă de comunicare. Grupul nu a luat niciodată decizia de a nu se antrena. A fost o discuție mai lungă decât ne-am fi dorit. La final, tot grupul a hotărât să se antreneze. A fost lipsă de comunicare, cum am mai spus.

Trebuie să fim uniți. Eu cât voi fi jucător, voi da tot ce am mai bun. Cred că suntem la zi cu banii. Nu am verificat dacă le-am primit. Am început foarte bine. Ceea ce am pregătit, exact asta s-a întâmplat”, a declarat Alexandru Benga.

Meciul a avut loc la doar o zi după ce s-a speculat că jucătorii echipei UTA au refuzat să se antreneze din cauza restanțelor salariale. Cu toate acestea, căpitanul echipei, Alexandru Benga, a adus o altă perspectivă asupra situației, negând categoric că ar fi avut loc o grevă.

UTA a reușit un 2-2 contra Universității Craiova

“La final, ei au forțat. Noi am încercat să ținem de minge și să îi prindem pe contraatac. Din păcate, plecăm cu un punct. Suntem împreună și la bine și la rău. Nu sunt în măsură să comentez schimbările.

Clasamentul este compact. Cu o victorie, ne apropiam de locurile fruntașe. Fiecare punct contează. Eu personal nu am ce să îi reproșez arbitrului azi. Dacă a greșit, și eu știu cum e. Suntem toți oameni. Suntem o mare echipă în fotbalul românesc și trebuie să ne ajutăm”, a completat Alexandru Benga.

Conform explicațiilor lui Benga, fotbaliștii au manifestat dezamăgire față de întârzierile salariale și au discutat îndelung cu conducerea clubului, dar au decis în final să efectueze sesiunea de antrenament.

Marți, antrenorul Mircea Rednic a asigurat că jucătorii vor primi salariile până la meciul cu Universitatea Craiova, iar declarațiile ulterioare ale căpitanului Benga au confirmat acest aspect. Cu toate acestea, atmosfera tensionată și neînțelegerile dintre jucători și conducere au stârnit îngrijorări în rândul suporterilor.

În ciuda problemelor interne, UTA a început ca din tun duelul cu Universitatea Craiova. Arădenii au punctat de două ori în primele 10 minute, spre surprinderea jucătorilor Craiovei. Micovschi a înscris de două ori, însă nu a fost suficient.