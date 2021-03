Căpitanul Stelei, ironii pentru Tavi Popescu: „Nu l-am văzut. Nu are chef de Liga 3“. Opriţa: „Trebuia penalty“

CSA Steaua şi FCSB II au remizat 1-1 în etapa 11 a Seriei 4 din Liga 3. Cele două rămân la conducerea clasamentul, despărţite de două puncte, în favoarea echipei Armatei. La finalul unui meci tensionat, gazdele au acuzat arbitrajul.

George Ogăraru, despre golul anulat: „Trebuia să dea invers. E tânăr, trebuia să greşească“

„A fost un meci tensionat, într-adevăr. Ţinând cont de această situaţie, era oarecum de aşteptat. Dar, până la urmă, cred că a fost un meci plăcut, cu multe ocazii de gol, care, într-un final, pentru noi, s-a terminat fericit. Deşi, după cum a decurs prima repriză, ne aşteptam la mai mult.

Nu am avut multe să îi reprosez (n.r. – arbitrului). Pur şi simplu, golul anulat. Am văzut şi reluările şi trebuia să dea invers, dar nu aş vrea să vorbesc mult despre arbitraj. Un arbitru tânăr, un meci tensionat, era normal să şi greşească.

Nu ştiu ce vor face. Nu vreau să comentez prea mult despre ei. Ne vom rezuma doar să vorbim doar despre echipa noastră şi îi încurajez şi pe alţii să facă la fel, să vorbească doar despre echipa lor“, a declarat George Ogăraru, la finalul partidei.

Bărbulescu: „Nu înţeleg aceste ‘figuri’. Pe Octavian Popescu u l-am văzut. Cred că nu are chef de Liga 3“

„Cred că am pierdut două puncte astăzi, după aspectul jocului. Am avut ocaziile mai clare. O echipă bună, şase sau şapte jucători care au jucat mult la Liga 1. Ştiţi cum e, unii aleargă după doi iepuri şi s-ar putea să nu prindă niciunul.

Sunt supărat pe Octavian Popescu. Aceste ‘figuri’ pe care le au fotbaliştii tineri… Fac două, trei meciuri bune şi au o aroganţă pe care nu o înţeleg. E treaba lui, am discutat şi în privat cu el. I-am spus ‘vedeţi-vă de treaba voastră, de fotbal. Cel mai important pentru voi e să creşteţi bine’. Nu ‘au! m-a ciupiut, m-a lovit’. Pe Octavian Popescu nu prea l-am văzut astăzi. Cred că nu are chef la Liga 3.

Nu am înnebunit la golul anulat, nu am protestat aşa de vehement. Asta a fost decizia arbitrilor. Lăsăm oamenii de specialitate să se pronunţe dacă a fost fault sau nu. Din punctul meu de vedere, a fost valabil. Eu am lovit mingea, mi-a dat în picior. Dacă nu dai gol, dă penalty pentru noi!

Nu e treaba noastră pe cine trimit ei (n.r. – FCSB) la echipa a doua. Pot să trimită pe cine vor ei. Dacă mă întrebaţi pe mine, nu este fair-play. Ne batem cu jucători de Liga 3 sau de Liga 1? Că au venit jucătorii de Liga 1 şi unii dintre ei au jucat meci de meci. Dacă ne uităm la Şut, la Octavian Popescu, Oaidă, Simion, Buziuc…

Am vorbit cu toţi colegii şi le-am spus că degeaba câştigăm astăzi. Noi trebuie să câştigăm un meci de baraj. Puteam să câştigăm cu 3-0, 4-0, era degeaba dacă ne bate FCSB la baraj. Sunt convins că îi vor trimite (n.r. – pe jucătorii de la prima echipă) şi la baraj. Aşa se întâmplă la derby-uri (n.r. – final cu mulţi nervi). Noi suntem focusaţi pe ce avem de făcut. O să dăm ultima picătură de energie pentru clubul ăsta, şi pentru noi, şi pentru familiile noastre“, a spus şi căpitanul Stelei.

Daniel Opriţa: „Trebuia să fie penalty!“

„Astăzi, ne-am dorit mai mult victoria. Am avut ghinion. Am avut ocazii foarte, foarte clare. Cred că am avut şi un gol anulat (n.r. – în mod eronat). Am văzut reluări la pauză… Explicaţia arbitrului că a venit cu talpa. Se duce mingea în sus, se vede clar cum dă cu exteriorul. Eu zic că este viciere de rezultat. Nu pot să vorbesc mai mult, dar cei care se pricep să analizeze…

Şi aia de la mijloc(n.r. – la un duel cu Octavian Popescu, în urma căruia tânărul fotbalist a părăsit terenul accidentat), mie aşa mi s-a părut, aşa am văzut, a fost fault la Bărbulescu şi ca să nu îi dea al doilea galben (n.r. – jucătorului de la FCSB), a luat decizia fault pentru ei. Deciziile la limită au fost toate împotriva noastră.

A anulat acel gol care, dacă nu intra mingea în poartă, trebuia să fie penalty, toată lumea a văzut. Vreau să îmi felicit băieţii pentru atitudine, pentru curaj. S-a văzut că ei (n.r. – cei de la FCSB) au fost mai fricoşi decât ai noştri. Ai noştri au încercat să joace, am avut şi faze destul de spectaculoase după părerea mea. Ocazii multe, meritam să câştigam şi nu la limită.

Mi se pare foarte bine că au trimit jucători de la prima echipă, pentru că ne-a motivat mai bine. Dacă trimiteau copii… aţi văzut că în primul meci era să pierdem. Să trimită şi mai mulţi pentru baraj. Eu sunt bucuros pentru rezultat.

Şi ai noştri sunt jucători buni, de calitate, care practică fotbal bun. Astăzi, nu am vrut să riscăm şi din cauza terenului. De obicei, punem mingea jos, ăsta este stilul meu. Dar astăzi, aşa am pregătit meciul, să fim prudenţi, să nu ne prindă descoperiţi. Buziuc, fotbalist de Liga 1, ne-a prins şi ne-a dat gol.

Nu vreau să îi răspuns lui Gigi Becali. Când am spus că trebuiau să joace în altă serie, nu am spus să joace în Molodova. Clinceni-ul e în altă serie şi sunt din aceeaşi zonă. Clinceni sunt în serie cu Alexandria. Putea să fie FCSB acolo, Clinceni, care e tot din Ilfov, e şi mai aproape de noi. Atâta am zis.

Îl aşteptăm ca pe o legendă (n.r. – pe Victor Piţurcă). Nu am discutat, pentru că nu este treaba mea. Mi-a fost antrenor, avem o relaţie bună, dar nu discutăm despre aşa ceva. Nu ştiu cum ar fi să fie manager“, a declarat şi Daniel Opriţa.