Edward Sanda și Cleopatra Stratan formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din industria muzicală românească. Zilele trecute, a avut loc majoratul frumoasei șatene, iar iubitul ei și-a luat inima în dinți și a cerut-o pe aceasta de soție, spre surprinderea fanilor celor doi.

Ca urmare a cererii în căsătorie, toată lumea s-a întrebat care este relația dintre Pavel Stratan și viitorul său ginere. Deși Edward Sanda a afirmat de-a lungul timpului că se împacă foarte bine cu tatăl iubitei sale, publicul și-a exprimat dorința de a afla și părerea socrului.

Pavel Stratan a oferit detalii despre legătura dintre el și Edward Sanda în cadrul unul interviu pentru click.ro. Se pare că acesta este foarte apropiat de iubitul fiicei sale, pe care l-a primit în familie cu brațele deschise.

Care este, de fapt, relația dintre Pavel Stratan și Edward Sanda. Tatăl Cleopatrei spune tot adevărul

Gestul emoționant făcut de Edward Sanda la majoratul Cleopatrei Stratan i-a impresionat pe fani, care au fost curioși să afle părerea părinților celor doi în privința căsătoriei. Într-un interviu recent, Edward și Cleopatra au afirmat că familiile lor au fost foarte fericite să afle că tinerii intenționează să se logodească.

Deși este o persoană discretă în ceea ce privește viața personală, Pavel Stratan a decis să acorde un interviu pentru a-și exprima public opinia referitoare la cererea inițiată de Edward Sanda și la relația dintre el și ginerele său. Se pare că cei doi se înțeleg foarte bine, iar artistul consideră că nu poate exista un băiat mai potrivit pentru fiica sa decât Edi.

„Numai cuvinte de laudă, un copil de aur, cuminte, la fel ca și Cleopatra, cred că s-au găsit repede. Nu știu cât s-au căutat sau poate nu s-au căutat deloc. S-au întâlnit când și unde trebuie, la timpul și la locul potrivit. Eu întotdeauna am susținut-o pe Cleopatra în orice și părerea ei pentru mine este sfântă. N-am avut niciodată contradicții. Întotdeauna ne-am sfătuit și mi-a plăcut mereu ce decizii ia, cum gândește. Rămâne doar să-i susțin deciziile. Parcă nu mai am ce să-i vorbesc în plus. Cred că am vorbit destul cât ea a fost micuță. De la anul se va muta în București, la facultate” a declarat Pavel Stratan.

Pavel Stratan este, fără doar și poate, un tată fericit, care se mândrește cu fiica sa. Cântărețul nu i-a contestat acesteia niciodată deciziile și o susține pe Cleopatra în orice își propune, semn că este sigur că adolescenta are numai alegeri înțelepte.

Întrebat ce anume i-a dăruit fiicei sale, cu ocazia majoratului, Pavel Stratan a decis să fie rezervat în declarații și a mărturisit că preferă să nu dezvăluie acest lucru.

„Nu vorbim despre cadouri în public, dar pot să va spun că orice și-a dorit Cleopatra, întotdeauna a avut” a spus îndrăgitul artist.

