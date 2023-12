Care este diferenţa dintre șoferii care au obținut permisul de conducere în anii ’90 și cei care-l iau acum. Explicaţiile lui Titi Aur

Oricât ar părea de paradoxal, şoferii care şi-au luat permisul auto în urmă cu mai mulţi ani, poate chiar decenii, în anii ’90, nu reprezintă neapărat o garanţie a siguranţei pe şosele, comparativ cu un şofer cu mai puţină experienţă.

Titi Aur: “Nu sunt legende. Mergeau la service şi spuneau că maşina are probleme”

Fostul pilot de raliu Titi Aur avertizează că progresul tehnci al maşinilor este un pericol pentru şoferii care au obţinut permisul în urmă cu mai mult timp. În plus, în ultimii ani nu s-au schimbat doar autoturismele ci şi Codul Rutier.

a punctat principalele aspecte care îi diferenţiază pe şoferii mai vechi şi cei noi.

“Cei care au luat permisul în anii ’90 au făcut școala de șoferi fără sistem ABS, fără sistem ESP, fără anvelope de iarnă și de vară, fără suspensie activă, fără multe alte lucruri.

Și atunci au apărut acele, să zicem legende, dar nu sunt legende, sunt lucruri reale, când cetățeanul român în anii ’90 își vindea Dacia și își cumpăra o mașină nouă, au fost cazuri celebre, să spunem, și bârfite în zona asta de cunoscători, când luau mașina și spuneau ‘Bă, dă să văd și eu dacă are frână’ și când apăsa pe frână și simțea că îi tremură pedala, automat spuneau: ‘Domnule, are o problemă’.

Și au fost oameni care se duceau la service și spuneau că mașina are o problemă, are frâna blocată. Și, bineînțeles cei care știau își dădeau coate și îi spuneau că are sistem ABS, adică ai apăsat-o foarte tare și ți-a transmis informația, de fapt, că una sau mai multe roți sunt la limita blocării”, a declarat Titi Aur pentru .

, toate maşinile având ABS, însă progresul tehnic creează alt tip de probleme.

“Sistemele active (n.r. -ABS, ESP, controlul tracțiunii, suspensie activă, direcție și pe spate etc.) te ajută să rămâi pe drum, problema este că te și încurcă dacă nu știi ce fac ele. Ce înseamnă că te încurcă? Fie îți dau o încredere oarbă și tu crezi că ești un șofer foarte bun și tu mergi mai tare, și mai tare, nu mai contează că e noroi, că e zăpadă, polei, pentru că tu simți mașina în siguranță”, avertizează Titi Aur.

În schimb, cei care nu ştiu să “citească” instrumentele de la bord sunt expuşi la diverse riscuri. Pe de o parte şoferii ar putea merge cu viteză pe porţiuni de drum periculoase, pe de alta ar putea intra în panică atunci când se aprind diverse beculeţe de avertizare.