Care este diferența dintre varza albă și cea roșie. Trebuie să ții cont de asta atunci când le gătești

Atât varza albă, cât și cea roșie fac sunt două varietăți ale aceleiași legume din familia Crucifere, dar care este diferența dintre ele? Mulți români consumă cu preponderență varza albă, care se găsește cu ușurință în piese și magazine.

Care este diferența dintre varza albă și varza roșie

Varza este o , K dar și în fibre. Are mai multe beneficii pentru sănătate, inclusiv cea a inimii, susține imunitatea, reduce inflamația și este ideală în procesul de slăbire.

Deși seamănă cu salata verde, aparține genului Brassica, din care mai fac parte legume precum broccoli, ridichi și varză de Bruxelles. Aceasta se găsește într-o varietate de forme și culori, precum roșie, violet, alb și verde, cu frunze crețe sau netede.

În România, cele mai cunoscute sortimente sunt varza albă și cea roșie, dar puțin știu care este diferența dintre acestea. De fapt, deosebirea principală constă în prezența antocianinei.

Este vorba despre substanța ce dă culoarea verzei roșii, fiind un pigment natural ce acționează contra radicalilor liberi. În plus, varza albă are în conținutul său o cantitate mai însemnată de vitamina A.

Acest lucru ajută la și a calității părului și a pielii. Doar 20 de kcal există în 100 de grame de varză albă, în timp ce aceeași cantitate de varză roșie are cu două calorii în plus.

Însă, ambele sunt recomandate persoanelor care vor să slăbească. Pe de altă parte, atât varza albă, cât și cea roșie conțin nutrienți esențiali pentru organism, precum manganul, fosforul, potasiul.

De ce să ții cont atunci când gătești varza roșie

Astfel că, deși exista diferența dintre varza roșie și cea albă, experții recomandă să fie consumate împreună, pentru a putea beneficia de toate beneficiile pe care aceste legume le au asupra organismului.

Varza albă are un gust ușor dulceag, în timp ce varza roșie este puțin acrișoară și are o textură mai moale și mai fragedă. Totodată, varza albă are tendința să reziste mai mult în frigider.

Pe de altă parte, atunci când gătiți varza roșie trebuie să aveți în vedere că în contact cu apa alcalină, datorită substanței care îi dă culoarea, capătă nuanțe de albastru. De aceea, este bine să adaugi cel puțin o linguriță de agent acid: oțet, suc de lămâie, oțet sau vin, notează