Care sunt cele mai tari filme în 2023. Seriile Dune și Gardienii Galaxiei se întorc

Că vorbim de comedii, filme de groază, biografii, drame sau filme cu supereroi, toate filmele din această listă sunt extrem de așteptate de critici și de fani și, cel mai probabil, merită savurate în cinematografe anul aceasta.

Care sunt cele mai așteptate filme din 2023

”M3gan” – 13 ianuarie. Specialista în robotică Gemma (Allison Williams) a decis să creeze o păpușă vorbitoare, M3gan. Lucrurile o iau razna atunci când Gemma decide să conecteze robotul la nepoata sa în vârstă de 8 ani.

ADVERTISEMENT

”When You Finish Saving The World” – 20 ianuarie. În scenariul și regia lui Jesse Eisenberg, comedia urmărește relația dintre Evelyn Katz (Julianne Moore) și fiul Ziggy (Finn Wolfhard).

”Magic Mikes Last Dance” – 10 februarie. Channing Tatum se întoarce în rolul lui Mike Lane, de data aceasta pe scenă la Londra, unde este sedus de o milionară influentă (Salma Hayek).

ADVERTISEMENT

”Emily” – 17 februarie. Pentru romantici, filmul biografic, parțial ficționalizat al vieții scriitoarei britanice Emily Bronte, interpretată de Emma Mackey.

”Ant-Man and the Wasp: Quantumania” – 17 februarie. Iubitorii de filme cu supereroi vor avea parte din nou de aventuri incredibile în universul Omului Furnică, jucat de Paul Rudd. Evangeline Lilly, Michael Douglas, Michelle Pfeiffer, Kathryn Newton, David Dastmalchian și Randall Park fac, la rândul lor, parte din distribuție.

ADVERTISEMENT

– 31 martie. Asasinul preferat al tuturor se întoarce pentru un nou film din seria John Wick. De data aceasta personajul interpretat de Keanu Reeves trebuie să se lupte cu Marchizul de Gramont, interpretat de Bill Skarsgard, liderul Înaltei Mese.

”Mafia Mamma” – 14 aprilie. Atunci când o femeie din America (Toni Collette) moștenește imperiul mafiot al bunicului din Italia, viața ei se schimbă radical.

ADVERTISEMENT

”Guardians of the Galaxy, Vol. 3” – 5 mai. Gardienii favoriți ai tuturor se întorc din nou, pentru o nouă aventură. Conduși de Peter Quill (Chris Pratt), simpaticii supereroi încearcă să facă din lume un loc mai pașnic, din nou.

ADVERTISEMENT

”Spider-Man: Across the Spider-Verse” – 2 iunie. Așteptata continuare a filmului ”Spider-Man: Into the Spider-Verse”, film din 2018, îi va readuce pe Miles Morales (Shameik Moore) și echipa sa de supereroi, puși pe fapte mari.

”No Hard Feelings” – 23 iunie. O comedie romantică cu Jennifer Lawrence în prim plan, în rolul unei fete care răspunde la un anunț online scris de o mamă disperată care caută o iubită pentru fiul său adolescent.

”Indiana Jones and the Dial of Destiny” – 30 iunie. Cu siguranță un viitor blockbuster, noul film din seria Indiana Jones îl reprimește din nou pe

”Mission: Impossible – Dead Reckoning, Part 1” – 14 iulie. Anul 2023 nu putea fi complet fără al șaptelea episod al seriei de acțiune Misiune Imposibilă, cu celebrul Tom Cruise în prim plan.

”Barbie” – 21 iulie. Nu se cunosc prea multe detalii despre filmul inspirat de păpușa barbie, însă se știe că Margot Robbie este Barbie, în timp ce Ryan Gosling este Ken.

”Oppenheimer” – 21 iulie. Christopher Nolan e în centrul atenției în această vară cu filmul său biografic, baza pe viața lui J. Robert Oppenheimer (interpretat de Cillian Murphy), cel care a devenit ”părintele bombei atomice”.

”Next Goal Wins” – 22 septembrie. În regia lui Taika Waititi, filmul se concentrează pe cariera antrenorului jucat de Michael Fassbender, care are rolul să califice echipa națională din Samoa Americană la Cupa Mondială.

”Dune: Part Two” – 3 noiembrie. Cu siguranță printre cele mai așteptate filme din 2023, dacă nu cel mai așteptat. Filmul reia povestea din prima parte a seriei Dune, cu Paul Atreides (Timothée Chalamet) vrând să-și răzbune tatăl și să salveze universul cu ajutorul lui Chani (Zendaya) și al Fremanilor, păstrătorii de mirodenii prețioase.

”The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes” – 17 noiembrie. Seria Hunger Games se întoarce, însă cu un ”prequel”, înainte epoca lui Katniss Everdeen.

”Napoleon”, următorul film al lui Ridley Scott, trebuie să apară în 2023, însă nu are o dată fixată oficial. Cert e că filmul urmărește relația lui Napoleon Bonaparte, jucat de Joaquin Phoenix și soția sa, împărăteasa Josephine.

”Killers of the Flower Moon”, un alt film așteptat însă fără o dată clară de apariție îl are pe Martin Scorsese în spatele camerei. Totul se axează pe modul în care mai mulți membri ai tribului Osage sunt uciși cu sălbăticie. E declanșată o anchetă a FBI condusă de J. Edgar Hoover, jucat de Leonardo di Caprio. Robert de Niro apare în rolul polițistului texan Tom White.