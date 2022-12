Recomandări cinematografice de la Barack Obama. Filmele preferate de fostul președinte al SUA în 2022

În ultimii ani, Barack Obama și-a obișnuit cei peste 130 de milioane de urmăritori de pe Twitter cu publicarea unei liste cu filmele sale preferate din anul în curs.

Barack Obama, fostul preşedinte american, a dezvăluit lista cu filmele sale preferate din 2022

Tradiția fostului șef de la Casa Albă a continuat și în 2022. Obama a dezvăluit filmele sale preferate din acest an. Acesta a selectat 17 producții cinematografice pe lista sa din 2022.

ADVERTISEMENT

”Aștept mereu cu nerăbdare să împărtășesc cu toți urmăritorii listele mele de cărți, filme și muzică preferate”, a scris Obama pe contul său de Twitter.

Referindu-se strict la producțiile cinematografice din anul care se apropie de final, fostul lider de la Washington a spus:

ADVERTISEMENT

”Am vizonat câteva producții minunate în acest an. Vă prezint câteva dintre filmele mele preferate. Ce am ratat?”, a adăugat el.

Pe lista sa de filme preferate, Obama a inclus ”Top Gun: Maverick” și ”Descendant ”. În ceea ce-l privește pe acesta din urmă, fostul președinte recunoaște că e subiectiv, a fost produs de compania Higher Ground Productions, fondată de Obama.

ADVERTISEMENT

Urmăritorii lui Obama de pe rețelele de socializare au subliniat faptul că acesta a lăsat în afara listei unul dintre filmele cu cele mai mari încasări ale anului: Black Panther: Wakanda Forever.

De notat că din lista lui Obama fac parte, pe lângă , ”Top Gun: Maverick” şi ”Everything Everywhere All at Once”, şi numeroase filme străine, precum ”Decision to Leave”, ”Petite Maman” sau ”Wheel of Fortune and Fantasy”.

ADVERTISEMENT

I saw some great movies this year – here are some of my favorites. What did I miss? — Barack Obama (@BarackObama)

Lista celor 17 filme din 2022 recomandate de Barack Obama:

“The Fabelmans” “Decision to Leave” “The Woman King” “Aftersun” “Emily the Criminal” “Petite Maman” “Descendant” “Happening” “Till” “Everything Everywhere All at Once” “Top Gun: Maverick” “The Good Boss” “Wheel of Fortune and Fantasy” “A Hero” “Hit the Road” “Tár” “After Yang”