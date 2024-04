Carlos Martinez, detalii de culise despre Simona Halep: „I se umflă vena de la gât când pierde”. Anunț optimist despre Roland Garros

Carlos Martinez a oferit un nou . Antrenorul spaniol a dezvăluit că jucătoarea noastră va fi prezentă la Paris deși era sceptică în privința participării sale la Marele Șlem pe care l-a câștigat în 2018.

Carlos Martinez, declarații pline de optimism: „Simona va juca la Roland Garros și poate câștigat acest turneu”

Carlos Martinez a făcut dezvăluirea momentului în cadrul unui interviu cu Daniel Spatz, antrenor și jurnalist de tenis: „Da, în principiu Simona va juca la Roland Garros. Sigur, îi trebuie un wildcard, dar cred că va fi prezentă la Paris. Și poate câștiga acest turneu de Mare Șlem”.

Noul antrenor al lui Halep a vorbit despre frustrarea pe care sportiva o resimte în acest moment, dar care o ajută să nu se dea bătută: „Simona se antrenează bine, nu mă plâng. Dar mi-a spus că, deși muncește mult la pregătire, în meciuri i se umflă vena de la gât când e aproape de a pierde și își ridică nivelul jocului pentru că urăște să iasă învinsă de pe teren.

Am văzut o Simona foarte bucuroasă, cu foame de a munci, de a-și demonstra ei însăși că se mai poate bate pentru titluri WTA. E foarte puternică, dar nu a uitat cele 20 de luni în care a suferit.

Acum trebuie să avem puțină răbdare, pentru că ea vrea foarte mult, foarte repede. S-a văzut și în meciul cu Badosa, că încă nu e în ritm”, a mai spus antrenorul Simonei Halep la podcastul lui ziaristului american.

Carlos Martinez, prima conversație cu Simona Halep: „Când a aflat vestea m-a sunat imediat”

Carlos Martinez și Simona Halep s-au întâlnit datorită fostului ei antrenor: „Darren Cahill m-a contactat înainte de Crăciun dar nu mi-a spus numele jucătoarei. Cu Simona mă știam din circuit, câteodată se mai antrena împreună cu jucătoarele pe care le pregăteam. Așa că, dacă ea câștiga apelul de la Tribunalul de Arbitraj Sportiv, sigur că aș fi fost interesat”.

Imediat după ce suspendarea i-a fost ridicată, Simona Halep a pus mâna pe telefon: „Apoi m-a apelat și ea. Era foarte convinsă de verdictul favorabil de la TAS, m-a sunat și i-am spus că sunt încântat de ideea de a lucra împreună. Când a aflat vestea de la TAS m-a sunat imediat. Mi-a zis: .

Am venit la București, ne-am pregătit pentru Miami. Nu am fost emoționat când m-am întâlnit cu ea. Am stabilit foarte rapid o bună conexiune. Nu mi-a fost, și nu-mi e, teamă de provocarea de a antrena o astfel de jucătoare”.

Fosta campioană de la Roland Garros și Wimbledon, dispusă la orice pentru a reveni în elita tenisului: „Tot ce vrei să facem, să încercăm, sunt de acord”

Carlos Martinez are un plan solid și știe exact cum o va readuce pe Simona Halep la nivelul de altă dată: „Am o idee foarte clară de ce vreau să îmbunătățim, cum să începem treaba, ce metodologie să abordăm. Am comunicat bine de la început”.

Iar : „Mi-a și zis: . A fost facil să ne înțelegem. Cei care ajung numărul 1 sunt foarte buni deja, dar sunt mici lucruri care se pot face mai bine.

Trebuie să ne gândim că ea a venit după o perioadă în care se antrenase. Venise după o etapă din viața ei în care nu jucase, așa că trebuie să lucrăm la nivel de mișcare în teren. Nu am schimbat totul din prima, am vorbit cu ea, am încercat să găsim o cale de comunicare prin care amândoi să fim mulțumiți cu munca pe care o facem.

Simona Halep nu prea folosește rețelele sociale. Mi-a spus că sunt prea multe minciuni acolo și nu vrea să le acorde atenție. Ea are nevoie de motivație, mai ales în acest moment. Ea este competitivă, vrea să se întoarcă la acel nivel. Dar eu trebuie să fiu acolo pentru ea în fiecare zi, să o conving că poate să facă ce își dorește”.