Carlos Martinez, primul interviu ca antrenor al Simonei Halep: „Nu e ușor să lucrezi cu mine. Sunt dur”

Carlos Martinez a început în forță pregătirea cu Simona Halep și . Antrenorul spaniol a vorbit pe larg despre punctele forte ale jucătoarei, dar și despre slăbiciunile ei și filosofia lui de tenis.

Carlos Martinez, primele concluzii despre colaborarea cu Simona Halep: „Sunt mulțumit de cum se prezintă”

Cahill, fostul antrenor al Simonei Halep, a fost cel care a facilitat colaborarea dintre cei doi: „Darren mi-a trimis mesaj m-a intrebat daca sunt liber și îmi doresc să lucrez cu cienva. Lucram la academie și mi-a propus să o antrenez pe Simona. Mi-a spus că ar vrea să lucrăm împreună. În momentul când m-a contactat știam că nu va fi mai devreme de februarie, dar trebuia să îmi pun și eu lucrurile în ordine”.

Carlos Martinez e convins că Halep mai are un cuvânt greu de spus în tenis: „Simona e o mare campioană și asta se vede pe teren chiar și după un an și 7 luni. Trebuie să intre în ritm, să evite accidentarile. E foarte motivată, și sunt multumit de cum se prezintă și cum lucrăm împreună .Cred că o vom vedea pe Simona să se bată pentru titluri importante”.

E importat ceea ce simt, ce îmi spune instinctul atunci când lucrez cu cineva. Comunicarea merge bine, e foarte experimentată știe ce își dorește și e o jucătoare matură . Îmi transmite liniște. Asta caut. E mai ușor apoi totul. Încercăm lucruri pe care nu le-a mai făcut. Sunt fericit de această experiență”.

Carlos Martinez o avertizează pe Simona Halep: „Nu e ușor să lucrezi cu mine. Sunt dur”

Carlos Martinez și-a făcut autocaracterizarea prin prisma felului în care foștii săi colaboratori îl văd: „Trebuie să vedem dacă se simte bine cu mine. Eu sunt foarte motivat și fericit. Sunt un antrenor exigent, mai ales când vine vorba de munca de zi cu zi. Nu e ușor să lucrezi cu mine. Sunt dur, exigent, intens, perfecționist. Îmi place să existe o comunicare”.

Spaniolul îi propune Simonei un altfel de tenis: „Îmi place că e perfecționistă și cred că putem lucra bine împreună. Primele luni sunt importante. Să vedem cum se simte în legătură cu schimbările pe care le vom face”.

Martinez a comentat și primul meci al Simonei Halep de la revenire: „Am încercat să găsesc punctele mai slabe în jocu ei, dar e o adversară foarte puternică. Am văzut meciul și am rămas impresionat. Nu mai jucase un set și s-a mai antrenat de câteva luni. A fost o surpriză cum s-a prezentat. A avut o ocazie să își mjoreze avantajul pe tabelă. Nu jucase de aproape 2 ani. Am fost fericit să o văd pe teren”.

Cum va arăta pregătirea fizică a Simonei Halep: „Mergem încet-încet”

Carlos Martinez nu vrea să pună presiune inutilă pe umerii Simonei Halep și a remarcat deja progrese: „O evoluție pozitivă. Deja se văd schimbări într-o săptămână. Nu a avut constanță fizică și are nevoie de timp și să mergem înce-tîncet să nu se accidenteze. Va fi un ritm mai lent. Nu îmi fac griji în ceea ce privește tenisul. Va intra în timp de joc și vom vedea”.

Noul antrenor al Simonei a explicat alegerea surprinzătoare de a participa la un turneu WTA 125: „Au fost mutle variante. Putea să joace în Franța la Rouen dar nu a primit răspun concret. Îmi era totuna. Ei ne-au dat răspuns și am mers. E un turneu bun pentru a reîncepe și să câștige câteva meciuri, să simtă ritmul competiției”.

Carlos Martinez, optimist pentru turneul de la Madrid: „Mergem cu multă încredere”

: „Se simte bine la Madrid. Îi place cum vine mingea, dar mie îmi place să trăiesc în prezent. Mergem la Madrid cu multă încredere. Dacă ne va ieși bine. Dacă nu, vom continua pentru că e un drum lung”.

Martinez a recunoscut că deocamdată este vorba despre o colaborare pe termen scurt: „Suntem într-o perioadă de probă. Să vedem cum i se pare filosofia. Eu sunt încântat. Vom lucra împreună până la Paris și apoi vom vedea. Sper să funcționeze”.

Antrenorul a explicat de ce a acceptat să lucreze cu Simona Halep: „E o jucătoarea care mi-a plăcut dintodea una și am admirat-o. Nu se dă niciodată bătută și mă identific cu ea aici. Toate jucătoarele cu care am lucrat se bat pentru fiecare minge”, a mai spus Martinez la .