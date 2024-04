Motivele pentru care Simona Halep merge să joace la Oeiras înainte de Madrid Open. Carlos Martinez a avut un cuvânt „greu” de spus

Simona Halep , Portugalia, dotat cu premii totale în valoare de 125.000 de dolari. Inițial, dubla campioană de Grand Slam era așteptată în Franța, la WTA Rouen. Totuși, după ce a pus în balanță mai multe aspecte, tandemul Halep – Martinez ar fi ales să joace în Portugalia, .

Simona Halep ar fi ales să joace la WTA Oeiras. Turneul are loc în aer liber

Simona Halep a revenit după scandalul de dopaj. Românca a pierdut meciul revenirii, în primul tur la Miami Open cu Paula Badosa. Fostul lider WTA a început pregătirile pentru sezonul de zgură și în primă fază .

Naomi Osaka și Caroline Garcia sunt doar două dintre jucătoarele de top care vor participa la turneul din Franța. Varianta a picat pentru româncă. După ce , Simona Halep ar fi ales să accepte să joace la Oeiras, unde dispune de mai multe avantaje înainte de Madrid Open.

Competiția din Portugalia se dispută în aer liber. În comparație, turneul de la Rouen, tot pe zgură, are loc în sală. Totodată, chiar dacă se joacă la nivelul mării, Simona Halep va juca la Oeiras cu aceleași mingi folosite la turneul de la Madrid. Între Oeiras și capitala Spaniei este o diferență de altitudine de peste 650 de metri.

Carlos Martinez a sfătuit-o pe Simona Halep să debuteze pe zgură la Oeiras

Simona Halep a ales să joace la Oeiras și la recomandarea antrenorului Carlos Martinez. Fost antrenor al Svetlanei Kuznetsova, ibericul a pregătit-o pe rusoaică în 2014, în finala pierdută de eleva sa împotriva Carlei Suarez Navarro.

Oeiras are loc în zona metropolitană a capitalei Portugaliei. Astfel, vremea este foarte asemănătoare cu cea de la Madrid, unde Simona Halep va fi prezentă. Românca a acceptat invitația organizatorilor la turneul pe care l-a câștigat de două ori de-a lungul carierei.

Turneul de la Oeiras are loc în perioada 15-21 aprilie. De cealaltă parte, competiția de la Madrid are loc în perioada 23 aprilie – 5 mai. Astfel, Simona Halep are rută de zbor direct de la Lisabona în capitala Spaniei.

Două jucătoare de tenis din România au jucat finala la Oeiras

Turneul de categorie WTA 125 de la Oeiras revine după o perioadă de pauză de 10 ani. Simona Halep îl va avea ca sparring în Portugalia pe Jose Monteiro. Portughezul a lucrat cu sportiva născută la Constanța în ultima jumătate de an.

De-a lungul timpului, două românce au jucat finala la cele 18 ediții ale turneului de la Oeiras. Prima a fost Raluca Sandu în 1998. Fiica lui Mircea Sandu a pierdut trofeul după finala cu Barbara Schwarz.

A doua jucătoare de tenis din România care a jucat finala la Oeiras a fost Anca Barna. Sportiva din Cluj, care are și cetățenie germană, a pierdut finala cu Magui Serna în 2002. Anca Barna mai are o soră geamănă, Adriana, care este tot jucătoare de tenis.

Simona Halep nu a mai participat la un turneu pe zgură de la Roland Garros 2022