Recent, Bianca Drăgușanu a postat anumite filmulețe pe contul său de Instagram, în care o ataca pe Carmen de la Sălciua, după ce cântăreața a postat o fotografie alături de Alexandra, regina Tiktok-ului, care provine dintr-o familie greu încercată.

Declarațiile Biancăi Drăgușanu au ajuns și la urechile interpretei de muzică de petrecere, care și-a exprimat părerea cu privire la afirmațiile controversate ale fostei prezentatoare TV.

Deși a spus că și-ar dori să nu discute prea mult pe baza acestui subiect, fiind asaltată de către fani cu întrebări referitoare la conflictul dintre ea și Bianca, Carmen de la Sălciua a afirmat că nu înțelege motivul pentru care blondina a jignit-o, de vreme ce divele nu s-au cunoscut niciodată personal.

Carmen de la Sălciua îi dă replica Biancăi Drăgușanu. Ce spune artista despre atacul dur al iubitei lui Alex Bodi

Fotografia postată de Carmen de la Sălciua alături de Alexandra, regina Tiktok-ului a făcut furori în mediul online, Răzvan Botezatu fiind cel care a acuzat-o pe solistă că profită de persoane amărâte, arătând public că îi ajută pe cei care se confruntă cu probleme financiare pentru a avea mai mult succes în carieră.

Ulterior, artista a fost dur criticată de către Bianca Drăgușanu, prietena lui Răzvan Botezatu, blondina afirmând că fosta soție a lui Culiță Sterp s-a pozat alături de Alexandra pentru like-uri, fiind o “cârtiță disperată”. Cu toate acestea, Carmen s-a abținut de la prea multe comentarii, afirmând că declarațiile Biancăi sunt în antiteză cu imaginea pe care încearcă să o prezinte în fața fanilor.

”De aseară (luni seara, n. red.) primesc o mulțime de mesaje în care mi se spune că Bianca Drăgușanu mă jignește. Am văzut și eu ce a spus și, sincer, nu o prea înțeleg, mai ales că nu ne cunoaștem personal. În plus, dacă tot ești o doamnă, nu folosești un asemenea limbaj, mai ales că te pretinzi a fi superioară”, a spus Carmen de la Sălciua pentru wowbiz.

Interpreta de muzică lăutărească a dezvăluit că este de părere că Bianca Drăgușanu ar putea fi oarecum nesigură pe ea, de vreme ce Alex Bodi și Carmen de la Sălciua au colaborat în trecut. Frumoasa brunetă a mărturisit că se cunoaște cu partenerul de viață al blondinei, căruia îi poartă mult respect, între cei doi fiind o simplă relație de amiciție.

,,L-am cunoscut pe iubitul ei, am un respect deosebit pentru el. Nu știu ce să cred, sper că nu e geloasă, că eu cu el am vorbit doar ca prieteni, ca amici. Pe rețelele de socializare în care el m-a felicitat pentru muzică și, la un moment dat, mi-a împrumutat și mașina pentru a filma un videoclip, am mai vorbit. Pe ea nu o cunosc, de aceea nu pot să vorbesc prea mult despre ea, știu doar că se consideră o doamnă, dar, din ce am observat a uitat că altul este limbajul pe care îl folosesc cei din mediul din care se pretinde”, a adăugat Carmen.

În continuare, cântăreața a declarat că scopul fotografiei nu a fost cel de a se lăuda pentru că a ajutat-o pe tânără. Carmen de la Sălciua a declarat că a fost cucerită de optimismul Alexandrei, imaginea fiind menită să reflecte admirația pe care i-o poartă acesteia, nicidecum să își facă publicitate cu actele de caritate.

”Nu contează ce i-am dus, cum am ajutat-o alături de prietenii mei. Eu am pus o poză cu ea din alte motive. M-a cucerit, recunosc. Este o femeie plină de viață, m-a cucerit cu optimismul și buna dispoziție a ei, lucruri pe care le afișează natural în ciuda problemelor pe care le are. În plus, am văzut la ei în casă o familie foarte unită, el o iubește pe Alexandra foarte mult, iar asta m-a impresionat enorm. Oricum nu mă așteptam ca încercarea mea de a face un bine și de a ajute pe alții să genereze asemenea reacții. Dar, nici Bianca, nici Răzvan Botezatu care, cred eu, a interpretat greșit fotografia cu mine și cu Alexandra, având în vedere că eu nu am TikTok și nu caut urmăritori, nu vor putea să mă stârnească, să mă facă să mă scoată din felul meu de a fi”, a spus bruneta.