Carmen de la Sălciua, înlocuită pe scenă! Cine e Simona Boncuț și ce secrete ascunde

Carmen de la Sălciua e de multă vreme istorie pentru saxofonistul Nelu Popa! Noua parteneră de scenă a cântărețului este Simona Boncuț, iar FANATIK i-a aflat secretele!

a început să aibă tot mai mare succes de când cântă la evenimente cu , dar o parte a reușitei sale i-o datorează și soțul ei. Simona e căsătorită cu un cunoscu producător muzical de la noi, care a colaborat cu numele grele ale muzicii de petrecere precum Tinu Vereșezan, Stana Izbașa sau Puiu Codreanu, printre alții.

Simona are planuri mari în muzică, dar viața profesională nu e singura căreia îi acordă atenție! Vedeta muzicii de petrecere este o familistă convinsă, iar atunci când nu e pe scenă, cei dragi îi ocupă tot timpul!

Simona a făcut câteva confesiuni despre viața de dincolo de scenă, adică despre soț și copii! Simona, în vârstă de 38 de ani, s-a cunoscut cu Horia Boncuț acum 19 ani, cei doi împărtășind dragostea pe care o au față de muzica populară românească.

Simona Boncuț: „Visam de mică să ajung cântăreață”

„Eu și soțul meu ne-am căsătorit în urmă cu 19 ani. La un an distanță, a venit pe lume și primul nostru copil, Alexandra, care, de fapt, trebuia să fie băiat, că așa ne-a spus medicul ginecolog. După 10 ani a venit și băiatul mult așteptat, Andrei. Eu visam de mică să ajung cântăreață, provenind dintr-o familie de muzicanți. Am crescut, practic, cu muzica populară.

Pe soțul meu, prima dată l-am cunoscut când a venit la noi acasă cu unul din frații care cânta la saxofon. Ei cântau împreună atunci, înainte să începem noi să colaborăm. Bine, eu aveam doar 14 ani. Mai târziu, pe la 17 ani, ne-am întâlnit din nou. Întâlnirea s-a produs întâmplător. Abia atunci am început să vorbim, să ne cunoaște mai bine”, a dezvăluit Simona Boncuț, femeia care a înlocuit-o pe Carmen de la Sălciua, pentru FANATIK.

Dincolo de talentul muzical cu care a hărăzit-o Dumnezeu, Simona Boncuț se bazează și pe ajutorul pe care îl primește de la bărbatul ei. Folclorista îi mulțumește lui Horia pentru tot ce a făcut pentru ea, pentru tot ce au reușit să clădească împreună.

Cântăreața care cântă peste tot cu Nelu Popa are de gând să scoată o melodie cu fata ei, în vârstă de 18 ani

„Eu am muncit acest talent muzical de la mama mea. Eu mai am și doi frați și o soră, care cântă și ei, căci la noi în casă se asculta mult muzica populară. Evident, contează enorm de mult ajutorul soțului meu. Ne înțelegem bine. El mă ajută mult. De la el am încrederea de care aveam nevoie să încep această carieră”, a mărturisit Simona Boncuț.

Legat de dorințele ei pentru viitor, Simona ne-a spus că nu ar spune nu să devină iar mamă. „Îmi mai doresc copii, de ce nu? Ce-o vrea Dumnezeu! Mă las în voia Lui”, ne-a mai zis Boncuț.

FANATIK a aflat că înlocuitoarea lui vrea să cânte cu fiica ei, în vârstă de 18 ani. Atunci când cele două apar împreună, toată lumea crede că sunt surori. Asta pentru că vedeta folclorului se menține destul de bine pentru cei 38 de ani!

Nelu Popa a renunțat la colaborarea cu Carmen de la Sălciua de luni bune! Cântăreața cu care acum saxofonistul rupe la nunți, botezuri și zile de naștere are tot mai mare succes, având deja programate evenimente pentru tot restul anului.