Carmen Harra: “Eu nu știu cine e Theo Rose.” Cum a reacționat după ce cântăreața și mama ei au fost deranjate de previziunile sale

Carmen Harra a făcut recent o previziune în legătură cu relația dintre Theo Rose și Anghel Damian, care sunt împreună de câteva luni și vor deveni părinți.

Carmen Harra a reacționat după declarațiile lui Theo Rose și ale mamei sale

Numerologul a spus că antrenoarea de la Vocea României și regizorul serialului Clanul nu sunt suflete pereche și că .

După aceste declarații, mama lui Theo Rose a avut o reacție dură la adresa lui Carmen Harra. Și cântăreața a avut o reacție în legătură cu acest subiect, iar acum clarvăzătoarea a ținut să-i transmită un mesaj.

Pe pagina sa de , Carmen Harra a menționat că este deranjată de faptul că e asociată cu o clarvăzătoare, când ea este, de fapt, numerolog, scritoare și cântăreață.

De asemenea, aceasta a ținut să precizeze că nu știe cine este Theo Rose, însă îi dorește să aibă aceeași performanță atunci când va ajunge la vârsta ei.

Carmen Harra a mai spus că menirea sa este să-i ajute pe oameni cu informații și să promoveze spiritualitatea. Totodată, numerologul anticipează evenimentele care pot fi schimbate.

“Eu nu știu cine este Theo Rose și nu vorbesc neîntrebată și nu sunt clarvăzătore. Sunt cântăreață, (am înregistrat 10 albume discografice) și 3 CD uri în America, ultimul în 2019 lansat la Londra, sunt scriitor american (am scris 11 cărți publicate în America, unele traduse în zeci de limbi).

Am emisiunile mele de radio în America săptămânal, apar la emisiuni de televiziune în toată lumea pe diferite teme. Articolele mele apar în toată presa mondială. (Daily Mail, New York Post, Huffington Post etc).

Menirea mea este să ajut oameni cu informații, să promovez spiritualitate și să anticipez evenimente care pot fi schimbate.

Vorbesc în calitate de psiholog și expert în relații umane! Îi doresc lui Theo să aibă un palmares similar când ajunge la vârsta mea.”, a scris Carmen Harra, potrivit .

Reacția lui Theo Rose după declarațiile lui Carmen Harra

Theo Rose și Anghel Damian sunt împreună de câteva luni, iar luna trecută s-a aflat că vor avea un copil. După ce au apărut informațiile cu privire la sarcina cântăreței, au apărut și reacții ale unor persoane publice.

Carmen Harra a spus că relația lor nu va ține, iar la un moment dat vor merge pe drumuri separate.

Mama lui Theo Rose a fost deranjată de aceste declarații. Femeia a menționat, în cadrul unui interviu, că și ea a devenit mamă la 20 de ani, așa că nu i se pare anormal ca fiica ei să aibă un copil la 25 de ani.

după ce a citit o știre potrivit căreia mama ei s-ar fi certat cu numerologul.

Theo Rose nu înțelege ce a făcut mama ei, însă spune că ar fi fost mult mai acidă dacă ar fi fost în locul ei. Artista a ținut să mai menționeze că nu a existat, de fapt, niciun scandal.