Carmen Tănase a avut o relație cu totul specială cu Doru Ana. Reacția vedetei după moartea actorului: „Puneam țara la cale”

Actorul Doru Ana s-a stins din viață la 68 de ani, iar colegii de breaslă care l-au cunoscut au numai amintiri frumoase cu acesta. Pe lângă talentul său recunoscut de toată lumea, Doru Ana a fost un exemplu și ca om, reușind să se ridice mereu atunci când viața l-a pus la grea încercare.

Carmen Tănase, despre Doru Ana: „Știam că nu e bine. Am tot sperat că își va reveni”

Una din cele mai apropiate prietene și colegă în câteva producții, Carmen Tănase, a vorbit în exclusivitate pentru FANATIK despre pierderea lui Doru Ana.

Actrița ne-a spus că Doru Ana a fost genul de actor a cărui lipsă o vom simți odată cu trecerea timpului. Carmen Tănase, pe care telespectatorii o pot urmări în producția „Clanul”, de la PRO TV, a jucat alături de Doru în serialul „Pariu cu viața”, unde a fost soția acestuia.

„Știam că nu e bine. Am tot sperat că își va reveni. Mereu și-a revenit într-un mod miraculos. Mereu s-a ridicat. Mi-a fost foarte drag. Vorbeam cu el des la telefon, puneam țara la cale.

A fost un actor rar, un gen rar. E o pierdere mai mare decât ne putem imagina. O să îi ducem lipsa în timp”, a declarat Carmen Tănase, pentru FANATIK.

Carmen ne-a mai zis că s-a apropiat foarte mult de el pentru că împărtășeau aceleași gânduri atât despre meseria de actor cât și cu privire la lumea în care trăim, la turnura pe care o ia societatea.

Alte reacții după moartea lui Doru Ana: ce au scris Cristina Ciobănașu și Medeea Marinescu

O altă fostă colegă din Pariu cu viața a reacționat când a aflat despre decesul cunoscutului actor. pe pagina sa de Instagram, unde a postat și o fotografie realizată cu acesta.

„Ultima noastră întâlnire a fost încărcată de o emoție atât de puternică! S-a bucurat tare mult să ne revadă și am rememorat cu mult drag amintiri de pe vremea Pariu cu viața, atunci când am lucrat pentru prima oară împreună, dar pe de altă parte am simțit în ochii lui multă tristețe…

L-am strâns tare în brațe neștiind când ne vom revedea și mă bucur că totuși viața ne-a mai adus împreună încă o dată… Dumnezeu să te odihnească în pace și liniște, suflet drag”, a notat Ciobănașu.

Și actrița Medeea Marinescu a scris câteva cuvinte în memoria lui Doru, pe pagina personală de Facebook: „Astăzi, unul din profesorii mei de la clasa de actorie a plecat într-o stea. Actorul Doru Ana. Dumnezeu să îl odihnească!”

Roluri în teatru și film

Doru Ana s-a născut pe 28 februarie 1954 și a studiat actoria la clasa profesoarei Olga Tudorache. A jucat într-o serie de producții de succes, pe lângă serialul de televiziune „Pariu cu viața”.

Doru Ana s-a remarcat în „Moartea domnului Lăzărescu” (2005), „Nunta mută” (2008) și „Francesca” (2009), printre alte filme.

Doru Ana a jucat și în piese de teatru. Și-a arătat talentul actoricesc pe scena de la Bulandra, la Ion Creangă, la Național și la Comedie, dar și în teatrele din țară.

A bifat 80 de piese de teatru. Printre cele mai cunoscute se numără „Cum vă place?”, de William Shakespeare, „O noapte furtunoasă”, „O scrisoare pierdută” și „…Escu”, de Tudor Mușatescu, la Teatrul Mic (2018).

2022. Acesta se confrunta cu mai multe probleme de sănătate în ultima perioadă.