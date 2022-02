Carmen Tănase a fost mereu o femeie extrem de puternică și a reușit să treacă peste momentele grele din viața sa.

De curând, actrița a vorbit în cadrul unei emisiuni Tv despre ce o sperie cel mai tare în această perioadă.

Nu este vorba de război și nici de Covid, ci de facturile uriașe și prețurile care cresc.

Carmen Tănase a vorbit despre ce o sperie cel mai tare. “Nu mă tem nici de boală, nici de război”

Se știe că actrița Carmen Tănase este o persoană extrem de sinceră și Aceasta a vorbit fără ocolișuri la Antena 3 despre situația actuală din țara noastră.

ADVERTISEMENT

“Nu mă tem nici de boală, nici de război, dar de facturi aș spune că mă tem. Prețurile au crescut aberant. Toate facturile care vin, prețurile la alimente, cumva nu se mai poate trăi. Cumva va fi foarte greu să supraviețuim.

Și asta spun eu care sunt angajată la un teatru și am un salariu cât de cât acolo. Dar pensionarii? Mama mea are 1,630 de lei pensie, dar ea mă are pe mine care încă mai pot. Dar oamenii ceilalți?​”, a declarat

ADVERTISEMENT

Aceasta avertizează că în scurt timp cei mai mulți români se vor zbate să supraviețuiască. Multora le va fi imposibil să-și plătească facturile.

“Criza asta nu are cum să fie temporară pentru că astea merg în cascadă. Va fi din ce în ce mai rău. Cel puțin niște ani de zile noi ne vom zbate să supraviețuim.

ADVERTISEMENT

Răul a fost făcut deja. Doi ani practic planeta a fost pusă pe off. Totul a căzut. Între timp s-a scumpit energia, între timp s-a scumpit căldura, firmele se vor închide, oamenii vor fi dați afară, nu-și vor mai putea plăti facturile”, a mai spus actrița.

De asemenea, și-a spus opinia și despre ridicarea restricțiilor impuse de pandemia de coronavirus.

ADVERTISEMENT

“În alte părți văd că nu mai e niciun fel de problemă. Nu știu dacă vor renunța așa repede la certificatul ăsta care nu aduce niciun folos. Este un mijloc de a ține populația în șah”, a mai adăugat îndrăgita actriță.