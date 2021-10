Carmen Tănase infirmă zvonurile cum că ar avea COVID-19: „Nu am SARS – CoV – 2 și nu sunt antivaccinistă”

Carmen Tănase a vorbit, în cadrul unei emisiuni, despre zvonurile cum că ar avea COVID-19. Actrița a ținut să pună capăt speculațiilor, exprimându-și părerea și despre vaccin.

Îndrăgita actriță a declarat, la emisiunea prezentată de Răzvan Dumitrescu, că nu este infectată cu coronavirus. Artista a mai spus că nu este împotriva vaccinului, așa cum s-a speculat.

Carmen Tănase infirmă zvonurile cum că ar avea COVID-19

a infirmat zvonurile potrivit cărora ar avea COVID-19, apărute recent în presă. Vedeta susține că informațiile apărute sunt false și că starea sa de sănătate este una bună.

Vedeta a mai spus că nu este „antivaccinistă convinsă” și că s-a testat ca să vadă dacă este infectată sau nu cu SARS – CoV – 2. Din cauza unor simptome de răceală au apărut aceste zvonuri în presă.

„Nu am nici SARS-CoV-2 și nu sunt nici antivaccinistă convinsă. E un fake news de la început până la sfârșit. Probabil că e și mare tristețe că nu e adevărat.

M-a sunat o prietenă să mă întrebe ce fac, cum mă simt și dacă am nevoie de ceva. Și am spus că sunt în regulă, dar ce s-a întâmplat? Și a zis, păi, cum, am înțeles că ai COVID. Nu, nu am!

Foarte surprinzător pentru că eu vorbit cu presa. Oricine m-a întrebat, am răspuns. Să scrii fără să întrebi, să dai un telefon.

Am sunat la acel post şi am rugat să dea dezmințire. Mă simt foarte bine. Dacă am nevoie de medicamente, mă descurc”, a transmis Carmen Tănase în cadrul emisiunii „Subiectiv”, la .

În continuare, Carmen Tănase a mai spus că a avut, recent, un spectacol în aer liber, iar din cauza frigului a răgușit, lucru care i se întâmplă destul de des. Actrița s-a testat miercuri seară și a aflat că nu este infectată cu virusul provenit din China.

„Am avut un spectacol afară, în aer liber, a fost destul de frig. Am răgușit. Mi se întâmplă frecvent când joc în frig. Am cam rămas fără voce. Mi-a curs puțin nasul. Imediat, am dat telefon la teatru, pentru că mai aveam două spectacole.

Pe vremea mea jucam și cu 40 temperatură, acum lucrurile s-au schimbat. S-au înlocuit două spectacole. Mi-am făcut test. A fost negativ. Mă bucur că e negativ, nu mai e nevoie de certificatul verde. Și dacă aș fi trecut prin boală, tot nu l-aș fi folosit”, a mai spus artista.

Ce spunea Carmen Tănase despre vaccinarea anti-COVID

De-a lungul timpului, actrița a făcut mai multe declarații controversate în legătură cu pandemia de COVID-19. Vedeta a declarat, cu ceva timp în urmă, că

„În clipa în care va fi o lege și probabil că o să fie și asta pentru că demenţa la care s-a ajuns nu are măsură. În clipa în care se va ajunge și la treaba aceasta nu mă va mai interesa să mai fac parte dintr-o societate distopică și anormală (…)

Nu mă autoizolez, mă izolează societatea. Eu vreau să merg mai departe oriunde mergem și până acuma.

Dacă societatea din care o fac parte și pe care o plătesc de-o viaţă mă izolează atunci stau la mine acasă prin lege. Până nu este lege o să mă lupt cu ei până în pânzele alb”, spunea Carmen Tănase la Antena 3, în urmă cu câteva săptămâni.