Carmen Tănase, momente dramatice în stațiunea 2 Mai: “Marea l-a luat absolut groaznic. Nici acum nu îmi vine să cred”

Actrița Carmen Tănase dezvăluie că vacanțele petrecute la malul marii, în localitatea 2 Mai, acolo unde în fiecare vară se relaxa alături de prieteni, nu mai sunt balsam pentru sufletul ei. Un eveniment tragic, în urma căruia și-a pierdut unul dintre cei mai buni prieteni, a marcat-o și a știrbit din bucuria pe care o simțea de fiecare dată când mergea pe litoral.

Carmen Tănase, despre moartea celui mai bun prieten din stațiunea 2 Mai: “E foarte greu să merg acolo fără el”

De mic copil, Carmen Tănase a adorat vacanțele la malul marii. De stațiunea 2 Mai s-a îndrăgostit iremediabil după ce a mers la celebra cherhana “Micul Golf”, acolo unde s-a împrietenit cu patronul, Gheorghe Stănică, sau Călin așa cum îi spuneau apropiații. S-au împrietenit atât de mult, încât, an de an, vedeta mergea acolo pentru atmosferă și pentru mâncarea extraordinară.

”Îmi place să merg la mare, nu la munte. În România locul meu referat este 2 Mai, acolo am mers de mică și am o amintire frumoasă legată de ‘Micul Golf’ din această stațiune. Am fost prietenă cu patronul, cu Călin, care a făcut minuni acolo”, spune Carmen Tănase, în exclusivitate, pentru FANATIK.

“Soția și copiii lui îi continuă treaba”

Acum 3 ani însă, Călin, patronul cherhanalei “Micul Golf” din 2 Mai, la momentul acela consilier local la primăria din Limanu, a plecat la pescuit, alături de încă doi prieteni. Era luna martie, marea era agitată, iar cei trei pescari au fost loviți de furtună în largul Mării Negre. Luni de zile le-au fost căutate trupurile, dar abia pe data de 26 august 2019 a fost găsit corpul lui Călin, pe plaja din localitatea Krapeț, în Bulgaria, iar pe data de 29 august a fost înmormântat.

“Acum 3 ani marea l-a luat absolut groaznic, nici acum nu-mi vine să cred. Este foarte greu să mă duc acum acolo fără el, dar soția și copiii lui îi continuă treaba”, spune Carmen Tănase, în exlusivitate, pentru FANATIK.RO.

Cea mai frumoasă vacanță a actriței Carmen Tănase: “În Tenerife, cu Florina Cercel”

Anii au trecut și Carmen Tănase a primit rolul ‘Flacăra’ din telenovela ‘Inimă de țigan’. Acolo a jucat alături de mulți dintre colegii ei, cu toții artiști de renume ai României. Într-o zi, regretata actrița Florina Cercel, cu care Carmen Tănase nu avea o mare prietenie încă, i-a propus să plece într-o vacanță amândouă, departe de țară.

“Am avut o vacanță frumoasă, poate cea mai frumoasă acum mulți ani, împreună cu Florina Cercel, am fost în Tenerife și am râs tot timpul. Nu mă știam atât de bine cu Florina, eram colege de serial și am avut o strângere de inimă, cum să mă duc în concediu cu un om necunoscut”, mărturisește celebra actrița.

“Sunt momente când vreau să pun mâna pe telefon și s-o sun”

După vacanța petrecută împreună, au devenit prietene și confidente, până când actrița Florina Cercel a încetat din viață, pe 30 iulie 2019, din cauza unei boli incurabile cu care s-a luptat ani de zile, cancer pulmonar. Și soțul ei, doctorul Perianu, a murit de cancer bronho-pulmonar, după doar câțiva ani de căsătorie.

“Ne-am împrietenit așa de tare și a fost atât de rău când a plecat Florina. Sunt momente când mi-e așa de dor de ea încât simt nevoia să pun mâna pe telefon și s-o sun. A fost una din vacanțele mele cele mai frumoase”, își amintește, cu nostalgie, Carmen Tănase.

Dramale care i-au marcat viața actriței Carmen Tănase

Celebra actriță Carmen Tănase nu regretă nimic din experiențele trăite, doar dorul de prietenii dragi este foarte mare uneori. A trecut prin experiențe groaznice, moartea tatălui și a soțului ei. A trebuie să fie și mamă, dar și tată pentru Tudor, fiul ei, care la vârstă de doar 11 ani a rămas fără tată. Inițial, Carmen Tănase nu a dorit să facă actorie, ci medicină veterinară, dar tatăl ei a ‘întors-o’ din drum.

Despre personajul ‘Flacăra’, rol ce o va urmări până la moarte așa cum spune, despre ce înseamnă să fii actor în România, viața la țară și urmările operației suferite la măduva spinării puteți citi , în cadrul interviului oferit de celebra actriță Carmen Tănase, în exlusivitate, pentru FANATIK.RO.