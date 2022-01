Carmen Tănase a devenit virală pe TikTok. Îndrăgita actriță are planuri mari: „Vreau să fac ceva din care să învățăm”

Carmen Tănase a devenit celebră pe TikTok după e a fost curioasă să vadă în ce constă aplicația folosită de milioane de utilizatori. Actrița nu s-a așteptat să aibă atât de mult succes și a vorbit despre cum a început totul.

Postările vedetei au strâns zeci de mii de aprecieri pe platforma de socializare. Astfel, Carmen Tănase s-a gândit să creeze mai mult conținut pentru cei care o urmăresc.

a devenit virală în doar câteva zile ți are de gând să o țină în ritmul acesta în continuare. Are deja peste 300 de mii de urmăritori pe rețeaua de socializare, deși are cont de câteva săptămâni.

ADVERTISEMENT

Carmen Tănase a devenit virală pe TikTik

a devenit celebră pe TikTok după ce și-a făcut cont cu ajutorul unei cunoștințe. Actrița nu știa despre ce este vorba și a vrut să vadă în ce constă, așa că a postat câteva clipuri video care au devenit imediat virale.

După ce a văzut că are succes, Carmen Tănase și-a dorit să posteze mai mult, iar acum are zeci de mii de aprecieri la videoclipuri.

ADVERTISEMENT

„Am pornit dintr-o joacă, cu o domnișoară care se pricepe. M-am ambiționat și am zis ca pot și eu sa devin virală.

Ce-i drept nici nu știu să umblu foarte bine pe aplicația asta. Nu știu nimic despre TikTok.”, a declarat Carmen Tănase la .

ADVERTISEMENT

După ce a analizat conținutul utilizatorilor de pe TikTok, vedeta a realizat că vrea să posteze videoclipuri de calitate și care să fie utile pentru cei care o urmăresc, nu să se „scălâmbe”.

Carmen Tănase vrea să se distreze și să creeze conținut util, în același timp.

„Am aruncat un ochi sa văd care e situația şi e puțin stupiduț așa. Eu nu vreau să mă scălâmbai pe TikTok, vreau să fac ceva din care să învățam, să fie util.

ADVERTISEMENT

Adică ne distrăm, dar să rămânem și cu ceva util, că să ne scălămbăiem și să ne strâmbăm fără rost… mm, nu cred că-i util cuiva.

Eu nu vreau să mă scălâmb pe TikTok, vreau să fac ceva din care să învățam.”, a mai spus actrița.