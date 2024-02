„Alb-albaștrii” au scăpat ca printre degete cele trei puncte din confruntarea cu U Cluj de pe stadionul „Ion Oblemenco”. Sorin Cârțu este nemulțumit de evoluția Universității Craiova și se declara dezamăgit și de transferurile din această iarnă.

Cârțu a dat de pământ cu Universitatea Craiova: „Era Peninsula Balcanică în teren. Plus balcanicul nostru de pe bancă. Nu-mi place!”

Sorin Cârțu a comentat în stilul caracteristic rezultatul de egalitate dintre și U Cluj. „Sorinaccio” a dat de pământ cu „alb-albaștrii” și nu înțelege cum Zvonimir Kozulj a ajuns să execute lovituri libere în primele minute deja jucate în Bănie, atunci când erau și alți jucători cu vechime în teren.

„Erau în teren un macedonean, un hondurian, un georgian și doi bosniaci, Peninsula Balcanica, plus balcanicul nostru de pe bancă. Sunt vreo câțiva jucători la noi care întotdeauna când sunt situații din astea sunt pierduți complet, nu mai ai nicio șansă cu ei, black-out. Nu mai ai nicio șansă cu ei să mai recuperezi, omul se comportă tot în acelaș fel.

Este inadmisibil ca în minutul 87 când e o lovitură liberă de pe partea stângă de atac, acolo se adună toți jucătorii în careu. Știi cine bate lovitura aia? Un jucător care a venit de trei sau patru zile la echipa asta, bosniacul ăla. Fazele fixe pe care le lucrezi la antrenamente le lucrezi și în baza unor scheme, tactici.

Bați tu de aici, ridic o mână, două, patru degete și atunci tu ataci scurtul. Ăsta vine de pe bancă e clar că nu putea fi băgat în nu știu ce scheme de fază fixă. La o fază în care poți să rupi echilibrul jocului, altă lume câștigă că e un corner bătut smecherește, câștigă din dintr-o lovitură liberă.

Cum să bată ăsta, chiar atât de aiuriți. Nu îl mai recunosc pentru că nici nu vreau să îmi încarc memoria, mie nu îmi plac. Eu . Nu spun că are valoare sau nu are valoare, eu nu comentez e bun sau nu e bun”, a spus Sorin Cârțu la FANATIK SUPERLIGA, emisiune în direct în fiecare zi de luni, marți și vineri, de la ora 10:30, pe site-ul .

„Când ți se întâmplă o dată este greșeală, a doua oară este prostie”

„Nu mă bag într-o treabă din asta pentru că ca să îi dai o catalogare din asta trebuie să îl antrenezi, să stai cu el, să vezi ce calități are. Nu îmi place niciunul din ceea ce a venit la momentul ăsta, că e Anzor sau e Maldonado. Nu sunt de anvergură, ce avem noi la ora actuală nu este de anvergură europeană, eu nu îi văd.

În prima repriză Maldonado și Zajkov au fost mai atenți și i-au blocat. Nu mă apuc să spun că e bun sau e rău, sau că merită. Este un antrenor care a venit de două luni și jumătate pe aici, un antrenor își pune amprenta pe ceva și după o lună.

Dar la două luni și jumătate nu văd nimic, dacă voi îmi spuneți ceva caracteristic pentru echipa Universitatea care are la momentul ăsta ceva față de ceea ce a fost la Neagoe, la Reghechampf. Nu văd nimic, ba din contră. Văd două performanțe super negative, nu există să am 2-0 la pauză și să fac 2-2.

Cu cine? Nu am făcut cu FCSB, nu am făcut cu CFR, nu am făcut cu Rapid. Am făcut cu Poli Iași de la retrogradare, cu U Cluj. Când ți se întâmplă o dată este greșeală, când ți se întâmplă a doua oară este prostie, iar a treia oară e idioțenie. Astea sunt părerile mele”, a adăugat Cârțu.

