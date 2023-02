Căsnicia dintre Georgiana Lobonț și Rareș Ciciovan, numai lapte și miere în ciuda zvonurilor. Cum au sărbătorit de Dragobete

Cu câteva săptămâni în urmă, Rareș Ciciovan declara că divorțează, dar, în realitate, este mai îndrăgostit ca niciodată de Georgiana Lobonț. Bărbatul își răsfață soția și are grijă ca în fiecare zi să se simtă iubită și apreciată.

Georgiana Lobonț este răsfățată de Rareș Ciciovan, deși bărbatul spunea recent că divorțează

Chiar dacă Rareș Ciciovan o răsfață din cale afară pe soția sa, Georgiana Lobonț, cea împreună cu care are și doi copii de care sunt foarte mândri: Eduard Nicolas și Irina Maria. Artista mărturisit că bărbatul este cât se poate de romantic.

ADVERTISEMENT

Rareș Ciciovan încearcă din răsputeri să o facă fericită și o surprinde adesea cu gesturi de dragoste pe care ea nici măcar nu le bănuiește. De Dragobete, au fost la muncă, având un spectacol în Germania, dar ce contează pentru artistă este că s-au avut unul pe altul.

„Noi de Dragobete vom cânta în Germania, la Hannover, unde se anunță o super petrecere cu românii din diasporă, deci așa vom petrece. Pentru mine cea mai mare bucurie este să știu că soțul meu este lângă mine și e sănătos.

ADVERTISEMENT

El mereu mă surprinde, dar îi place s-o facă atunci când nu e neapărat vreo sărbătoare…îi place să îmi facă cadouri, dar de care eu să nu știu sau să nu mă aștept…el știe ce-mi place.

Iubirea e diferită la fiecare…sau se simte și se trăiește diferit pentru că noi oamenii suntem diferiți…fiecare avem anumite lucruri care ne plac și pe care partenerul nostru le cunoaște dacă ne iubește cu adevărat”, a declarat Georgiana Lobonț pentru

ADVERTISEMENT

Georgiana Lobonț a deslușit misterul divorțului

De altfel, în urmă cu câteva zile, . Astfel, îndrăgita artistă a explicat că nici nu se pune problema de așa ceva și că toate lucrurile merg bine în căsnicia sa.

Declarațiile lui Rareș Ciciovan, cele care au făcut vâlvă în spațiul public, au fost făcute de bărbat după ce a consumat câteva pahare de alcool, fiind în vacanță cu prietenii, iar artista a aflat despre ele tot din presă.

ADVERTISEMENT

„Voi l-ați auzit pe Rareș în declarațiile acelea cum vorbea? În primul rând el râde acolo, se distra ca tot omul care merge în vacanță. A mai băut ceva, s-a simțit bine. Îți dai seama că în starea aia el a luat la batjocură tot ce a povestit acolo. L-au prins într-un moment în care el se simțea foarte bine, fiind acolo cu băieții. Eu nici măcar nu am știut că a dat declarații.

ADVERTISEMENT

Eu eram cu fata cu care eram în vacanță la piscina de la vila noastră. Am început din senin să primesc telefoane, nu înțelegeam ce se întâmplă. Pe urmă am văzut ce era în presă. Eu nu am vrut să ies și să dau nicio declarație pentru că nu am cum să vorbesc despre o prostie. Este chiar o prostie. Asta pentru că nu există, nici nu intră în discuție așa ceva. Nu m-am dus în vacanță să mă despart. Și cum să mă despart, pentru ce să mă despart? Nu avem motive, chiar nu”, ne-a dezvăluit Georgiana Lobonț.