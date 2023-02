Georgiana Lobonț explică scandalul divorțului de Rareș și supărarea cu Armin Nicoară: ”A cam băut. O prostie”! Exclusiv

A sosit momentul adevărului despre viața sentimentală a cântăreței Georgiana Lobonț! În premieră, în exclusivitate pentru FANATIK, cântăreața de muzică de petrecere a spus totul despre presupusul divorț de soțul ei, Rareș, și neînțelegerile care ar exista între ea și finul ei, Armin Nicoară.

Georgiana Lobonț clarifică așa-zisa tentativă de divorț de soțul ei, dar și ce relație mai are cu Armin Nicoară

Georgiana Lobonț a fost stupefiată când a văzut ce se spune despre prietenia dintre ea și Armin Nicoară. A mărturisit că nu știe de unde apar anumite zvonuri, informații pe care ea le consideră niște aberații. Mai mult de atât, nu doar că nu s-au certat, ci Georgiana și Armin pregătesc o nouă colaborare muzicală.

”Doamne ferește! Eu nu înțeleg de unde apar astfel de aberații. Din contră, eu am vorbit cu Armin despre o nouă colaborare. Deci, chiar nu înțeleg de unde au pornit zvonurile acestea, eu chiar sunt curioasă de la cine pleacă. Eu mereu aflu din presă ceva nou despre mine, unele total neadevărate”, a declarat Georgiana în exclusivitate pentru FANATIK.

Georgiana îl consideră pe Armin ca pe copilul ei și niciodată nu s-ar certa cu el. Vedeta ne-a spus că finii ei fac parte din familia ei și ea va face tot posibilul ca necazurile să nu apară în rândul oamenilor la care ține enorm.

Artista, despre Armin: „Finii mei sunt ca și copiii mei”

”Am mai zis-o și o să o mai zic, finii mei sunt ca și copiii mei pentru că noi, în momentul în care cununăm devenim părinți spirituali, așa se spune. Eu nu am cum să mă cert cu copiii mei, cu oameni care fac parte din familia mea. Finii mei, pot spune că fac parte din familia mea. Deci, nu am cum să mă cert cu oamenii dragi mie. Eu nu mă cert cu ei, asta este regulă la mine!

Asta unu la mână și, doi la mână, eu dacă am ce să zic cuiva, dacă am vreo problemă, dacă în capul meu am vreo nelămurire, sun persoana respectivă și îi zic tot ce am pe suflet. Sau dacă ne vedem personal, cumva îi spun. Cu contează că îmi este rudă sau nu. Eu întotdeauna sunt directă și spun lucrurilor pe nume. Niciodată nu țin mânie sau să nu vorbesc”, a mai spus Georgiana Lobonț, în exclusivitate pentru FANATIK.

„Dacă mă despart vreodată, o să anunț personal”

”Faptul că Armin e tot băgat la mijloc… nu are nicio treabă nici el, nici alții. Eu colaborez cu fiecare om în parte”, ne-a mai spus Lobonț.

Cât despre despărțirea dintre ea și soțul ei, despre care s-a scris mult în ultima perioadă, nu se pune problema: ”Nu există nicio despărțire și așa ceva nu o să existe atâta timp cât eu exist pe lume asta și cât lucrurile sunt foarte ok între noi, nu am de ce să mă despart și nu există, în primul rând, între noi discuții despre așa ceva.

Pe 4 Martie noi împlinim șapte ani de căsătorie, avem doi copii frumoși, avem tot ce ne trebuie. Eu dacă o să mă despart vreodată, Doamne ferește, o să anunț personal, dar momentan nu se pune problema de așa ceva”.

Georgiana a recunoscut că declarațiile pe care Rareș le-a făcut cele de la care a pornit totul, au fost făcute sub influența alcoolului. Cântăreața ne-a mărturisit că bărbatul ei a făcut ”mișto” Totul a fost făcut în glumă, susține Lobonț.

Și, totuși, de ce a confirmat Rareș divorțul, inițial: „A mai băut ceva, s-a simțit bine”

”Voi l-ați auzit pe Rareș în declarațiile acelea cum vorbea? În primul rând el râde acolo, se distra ca tot omul care merge în vacanță. A mai băut ceva, s-a simțit bine. Îți dai seama că în starea aia el a luat la batjocură tot ce a povestit acolo. L-au prins într-un moment în care el se simțea foarte bine, fiind acolo cu băieții. Eu nici măcar nu am știut că a dat declarații.

Eu eram cu fata cu care eram în vacanță la piscina de la vila noastră. Am început din senin să primesc telefoane, nu înțelegeam ce se întâmplă. Pe urmă am văzut ce era în presă. Eu nu am vrut să ies și să dau nicio declarație pentru că nu am cum să vorbesc despre o prostie. Este chiar o prostie. Asta pentru că nu există, nici nu intră în discuție așa ceva. Nu m-am dus în vacanță să mă despart. Și cum să mă despart, pentru ce să mă despart? Nu avem motive, chiar nu”, ne-a povestit Georgiana.

în sfârșit, care este motivul pentru care nu a fost foarte deschisă cu presa în perioada în care se zicea că ar divorța. Vedeta avea o înțelegere cu Cătălin Măruță, iar tăcerea ei până la apariția la PRO TV a alimentat speculațiile despre despărțire.

Georgiana nu a comunicat cu presa în perioada în care se afla în Maldive, pentru că încheiase o înțelegere cu PRO TV

Aceasta a specificat, mai clar ca niciodată, că Armin a ajutat-o foarte mult în vizibilizarea muncii ei, fapt pentru care îi va mulțumi mereu. Georgiana e conștientă că până să cucerească inimile oamenilor, Armin avea deja o notorietate semnificativă.

”Eu i-am obișnuit pe toți din presă, de când am devenit eu mai cunoscută, să tot intru prin skype de prin tot felul de vacanțe pe unde am fost. De data asta, însă, m-am înțeles cu cei de la Măruță că o să merg cu un video în exclusivitate la ei. Probabil că refuzul meu a agitat apele și, faptul că nu am răspuns a isterizat. Noi am început să ne distrăm pe seama asta – chiar atât de cunoscută să fiu, atât de importantă să fie vacanța asta?

Eu cu fiecare om cu care colaborez am o relație foarte faină. Mă sună o mulțime de oameni că vor să lucreze cu mine, dar îi aleg doar pe aceea de care mie îmi place cum cântă, cum arată, cum se prezintă în fața oamenilor. Cum transmit. Eu știu că transmit foarte mult, așa vreau să fie cei de lângă mine.

Armin este unul dintre oamenii care transmite foarte mult, el este foarte iubit mai ales în zona Oașului, a Maramureșului. El rupe, este cel mai tare pe zona aia. Acolo este considerat Regele Saxofonului. Dacă oamenii aceea îl iubesc, îl divinizează, și, la vârsta pe care o are a ajuns să-și depășească profesorul, pe domnul Petrică, atunci eu cum să opresc colaborările cu el”, a mai explicat Georgiana Lobonț.

„Armin își permite să mă pupe pe obraz”

„Nu mai zic că sunt și nașa lor. De asemenea, să nu uite lumea că eu și Armin ne-am ridicat pe forțele noastre proprii, împreună! Orice melodie scoatem, suntem pe locul unu cu ea.

De asta normal că noi colaborăm, normal că ne permitem, că el își permite să mă pupe pe obraz, să mă ia în brațe. Îi sunt dragă și el mie îmi este drag”, ne-a mai spus Georgiana.

Artista a mai spus că nu vrea să se ridice cu chestiuni personale, chiar și dacă într-o bună zi ar avea loc un divorț cu adevărat. Vedeta vrea să fie apreciată, să fie în atenția lumii pentru talentul ei.

Adevărul despre vânătăi: „Am alunecat”

„Ce să dau public despre tot ce s-a scris de divorțul meu? Orice aș zice, că e da, că e ba, ar continua un circ pe care eu nu îl vreau, nu vreau să existe. Nu vreau să comentez pe o prostie. Eu nu m-am ridicat cu așa ceva, eu am făcut-o cu talentul meu, cu vocea mea. Sper că am lămurit lucrurile odată pentru totdeauna. Oamenii mă știu de femeie serioasă și pe Rareș de bărbat serios.

Publicul ne știe ca o familie model. Noi așa vrem să rămâne și așa o să rămânem, atâta timp cât suntem crescuți de niște oameni exemplari. Părinții noștri sunt căsătoriți, locuiesc împreună, merg la biserică, se roagă. Sunt niște oameni cu frica lui Dumnezeu, cu iubire față de EL. Eu nu pot să apar la televizor și să mă bălăcăresc că divorțez, când nu este adevărat”, a mai spus interpreta de muzică de petrecere.

De unde au apărut, însă, vânătăile de pe mâinile și picioarele cântăreței? Georgiana a spus, răspicat, de unde i-au apărut acele urme vizibile: „Apropo și de faza cu vânătăile, și pe chestia asta m-am distrat, dar în același timp m-am și enervat. Eu puteam să șterg alea cu diverse aplicații. Ele au apărut la piscină, am alunecat pe o parte de bordură.

Am fugit după Irinuca că ea era fără aripioare. Dau detalii și pare că vreau să mă scot din ceva, dar eu chiar nu am din ce. Sunt niște lucruri care i se pot întâmpla oricui. Am căzut și am dat cu mâna și piciorul de bara aia. Așa mi s-au făcut vânătăile”