Cât a câștigat Adrian Minune la o singură nuntă. Suma este una ireală

Adrian Minune a câștigat la o singură nuntă o adevărată avere. Celebrul manelist a vorbit despre acel eveniment pe care și-l mai amintește și acum. Suma e una cu adevărat ireală, dar și efortul a fost unul pe măsură.

Cât a câștigat Adrian Minune la o singură nuntă

. De altfel a reușit să strângă o avere impresionantă cu talentul său și nu e de mirare. Se pare că unele persoane plătesc bani grei doar ca să îl aibă la un eveniment.

Manelistul a acceptat provocarea testului poligraf, realizat de Selly și a răspuns la una dintre cele mai incomode întrebări. Practic, Adrian Minune a fost întrebat cât a câștigat cel mai mult la o singură nuntă.

Iar răspunsul a fost unul cu adevărat surprinzător. El își amintește că a cântat de la ora 22.00 până la ora 12.00 a doua zi fără să se oprească. Asta se întâmpla cu ani în urmă și se pare că cel care l-a chemat era un mare fan.

Mai mult de atât, bărbatul i-a lansat și o provocare manelistului atunci. Acesta i-a spus că vrea să vadă dacă Adrian Minune poate cânta ore în șir fără să se oprească, de toți banii. Și surpriza a fost una cu adevărat mare.

Cât a câștigat Adrian Minune la o singură nuntă? El spune că în jur de 200.000 de euro. Și acum își mai amintește masa plină de bani, dar și oamenii care aruncau cu ei. Se pare că exista și o persoană care îi strângea.

„Având în vedere că am schimbat multe generații, am schimbat și culorile banilor. Mi-e greu să spun, dar pot să spun că am luat bancnote de 10.000 de lei de la ora 22:00 până la ora 12:00 a doua zi, am cântat fără să mă opresc.

Acum înseamnă cam 200.000 de euro. Era fanul meu și mi-a zis că vrea să vadă dacă pot să cânt de câți bani are. De la un singur om am primit banii ăștia. Era o masă plină de bani, se arunca cu ei, aveam om care să-i strângă”, a spus Adrian Minune.

Ce își amintește fiica manelistului

. Aceasta își amintește la rândul ei momentele în care tatăl său venea acasă, iar toate buzunarele erau pline de bani. Aceasta spune că mai peste tot prin casă se găseau bani.

S-a întâmplat inclusiv ca aceasta să mai ia din sumele respective când avea nevoie. Chiar și așa, vedeta recunoaște că își respectă tatăl și că nu a făcut un obicei din acest gest, deși ar fi putut.

„Când eram mică el venea acasă cu bani în toate buzunarele, la sacou, pantaloni, găseai pe noptieră, peste tot. Nu era obicei, am un respect față de el, plus că a fost și o rușine, dar s-a întâmplat (n.r. să mai iau din banii din casă)”, a completat fiica manelistului.