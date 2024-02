Cât ar cere Jador pentru a cânta la o nuntă. Nu mulți și-ar putea permite suma

Jador este unul dintre cei mai apreciați maneliști de la noi din țară. Concurentul de la Survivor All Stars nu duce deloc lipsă de fani, iar peste tot pe unde concertează, sălile sunt neîncăpătoare. Deși a spus de multe ori că va renunța la muzică, sufletul nu îl lasă să facă acest pas.

Jador, unul dintre cei mai bine plătiți maneliști din România

Jador nu mai are nevoie de nicio prezentare. Artistul a reușit să se facă remarcat în industria muzicală, iar în prezent, are milioane de fani. Piesele sale devin instant hituri, iar vizualizările de pe Youtube vorbesc de la sine.

Având în vedere că este atât de apreciat, nu este de mirare că Jador a avut mereu agenda plină de evenimente. Cele mai multe dintre ele au fost evenimente private sau nunți, acolo unde manelistul a încasat sume uriașe de bani.

Jador știe ce are de oferit, așa că și prețurile sunt pe măsură. În ultima vreme, , iar asta s-a datorat expunerii și notorietății de care are parte. Artistul a participat la Survivor, iar acum, odată cu prezența sa la Survivor All Stars, numărul fanilor va crește.

Înainte de a fi concurent la emisiunea de la PRO TV, potrivit celor de la , Jador avea un onorariu de 7.000 – 8.000 de euro. După ce a apărut la TV, acest onorariu a crescut și a ajuns la 10.000 de euro.

Este un tarif pe care nu oricine și-l poate permite, dar pe care Jador îl poate justifica. Dincolo de calitatea spectacolului pe care îl oferă, manelistul nu merge niciodată singur la evenimente. Are o întreagă trupă în spate pe care trebuie să o plătească.

Manelistul își ajută constant familia cu bani

Jador este unul dintre cei mai bine plătiți maneliști. Însă, chiar dacă nu duce deloc lipsă de bani, acesta nu a uitat niciodată de unde a plecat. Din banii pe care îi câștigă, artistul nu își satisface doar propriile mofturi, ci îi ajută și pe cei din familia sa.

De-a lungul timpului, artistul le-a arătat tuturor cât de bine se înțelege cu părinții și cu frații săi. Jador nu i-a uitat deloc și, de fiecare dată când are ocazia, îi ajută financiar, astfel încât să le fie bine.

În anii trecuți, Jador le-a prezentat fanilor tot ceea ce a făcut pentru familia lui. Pe unul dintre frații săi l-a ajutat să își ridice propria casă și să o mobileze, iar părinților le-a deschis un depozit de materiale de construcție.

În prezent, Jador a luat o pauză de la cariera muzicală. Artistul se află în Republica Dominicană, acolo unde este