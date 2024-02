Vedeta care a spus “pas” emisiunii de la Pro TV. De ce a refuzat să meargă la Survivor România All Stars

Survivor România All Stars este unul dintre cele mai grele sezoane ale celebrei emisiuni de la PRO TV. Anul acesta, cei mai buni concurenți din toate timpurile au răspuns afirmativ provocării de a pleca în jungla dominicană. Însă, au existat și vedete care, deși au primit propunerea, au refuzat să mai lupte pentru supraviețuire.

Artista care a refuzat să participe la Survivor România All Stars

Survivor este una dintre cele mai dure și mai intense competiții de la noi. De ani de zile, jungla din Republica Dominicană a devenit terenul de luptă al Faimoșilor și al Războinicilor. Cu o miză atât de mare pusă în joc, nu este de mirare că mereu a fost o competiție cot la cot.

De data asta, . Asta înseamnă că și lupta este una mult mai acerbă. Cei mai buni Războinici și cei mai buni Faimoși concurează pentru marele premiu, dar și pentru titlul de supraviețuitor al junglei.

Deși acest sezon este unul extrem de intens, nu toate vedetele au fost încântate de această idee. Unele dintre ele, chiar dacă au primit propunerea din partea producătorilor, s-au văzut nevoite să refuze politicos aventura din Dominicană.

Una dintre aceste vedete este Xonia. Artista este cunoscută pentru curajul său și pentru caracterul de luptătoare, doar că motivele pentru care au fost unele întemeiate.

Adevăratul motiv pentru care Xonia a spus ”pas” luptei din Republica Dominicană

Fanii Xoniei știu foarte bine că artista se confruntă de ceva vreme cu o boală autoimună. Xonia urmează un tratament care îi ține boala sub control, iar asta a împiedicat-o să spună ”da” competiției de la PRO TV.

Vedeta s-a temut pentru reacțiile adverse pe care le-ar fi putut avea în junglă. Deși și-ar fi dorit să lupte alături de Faimoși, aceasta a ales să ia cea mai bună decizie pentru sănătatea ei.

Xonia știe foarte bine că jungla este foarte dură, iar condițiile de la Survivor România All Stars sunt unele destul de vitrege. Artista a mai experimentat asta în trecut, atunci când a fost concurentă pentru prima dată.

În urmă cu doi ani, Xonia a făcut parte din echipa Faimoșilor de la Survivor. Atunci, pentru ea, perioada petrecută în Republica Dominicană a fost una foarte dură. Artista s-a confruntat cu o reacție adversă foarte puternică din cauza expunerii îndelungate la soare.

”Sincer, mi-ar fi plăcut să fi fost acolo. M-au sunat cei de la Pro TV și, din păcate, împreună am zis că nu ar fi indicat, pentru că într-adevăr am problemele mele de sănătate. Am un tratament nou și nu știam care vor fi reacțiile. Am zis să nu riscăm, dar, cine, știe, poate fac o surpriză pe acolo.”, a declarat Xonia, în exclusivitate pentru

Însă, chiar dacă nu este pe terenul de luptă, Xonia urmărește cu mare drag competiția de acasă. Artista a recunoscut că nu ratează nicio ediție și că trăiește momentele intense cot la cot cu cei de la Survivor România All Stars.