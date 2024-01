Ce s-a întâmplat între Andreea Tonciu și Jador la Survivor România All Stars. Întoarsă din junglă, bruneta a dat cărțile pe față: „Am fost dezamăgită”

Proaspăt întoarsă de la Survivor România All Stars, Andreea Tonciu a făcut declarații inedite. Bruneta a fost dezamăgită de Jador. Ce i-a făcut cântărețul după ce a avut încredere în el.

Andreea Tonciu, dezamăgită de Jador după Survivor România All Stars

Pentru a doua oară la Survivor, , cu toate că spune că de data aceasta s-a pregătit mai mult și chiar credea că va avea o ședere mai lungă în concurs.

Totuși, timpul a fost suficient pentru a lega prietenii sau, din contră, pentru a intra în discuții cu anumiți concurenți. A considerat că s-a apropiat de Jador, dar a recunoscut că a avut o surpriză când a ajuns acasă.

Și nu este vorba despre una care să-i fi fost pe plac. după ce a văzut cum vorbea acesta la testimoniale, declarații care nu se potriveau cu conversațiile lor.

„Stând cu Jador în trib câteva zile, am avut ocazia să-l văd mai mult decât fetele din echipa Războinicilor. El este mai glumeț – și cred că asta a vrut să facă și săptămâna asta. El se gândea că toți vor râde. Am văzut că a doua zi și-a cerut scuze, așa că să vedem dacă va mai face.

Altfel, dacă vorbesc strict din punctul meu de vedere, eu am fost dezamăgită de el deoarece cât timp am fost în competiție, am avut niște discuții pe care le-am considerat reale.

Și când am ajuns acasă, am văzut că la testimoniale, a spus altceva. Eu sunt foarte sinceră și mi-ar fi plăcut ca așa să fie și ceea ce noi discutam acolo”, a declarat Andreea Tonciu despre ce s-a întâmplat între ea și Jador la Survivor România pentru .

Cu ce s-a întors de la Survivor

Pe de altă parte, Andreea Tonciu a afirmat că deși a fost supărată că a plecat atât de repede, s-a bucurat că se întoarce acasă la cei dragi. Iar după ce a ajuns în România, a avut grijă să treacă și pe la salonul de înfrumusețare, pentru a-și face câteva tratamente.

Produsele de îngrijire i-au lipsit la Survivor România și recunoaște că bagajul pentru competiție a fost cu mult mai mic decât în mod normal. Ceea ce nu e neapărat rău, căci a avut loc pentru cadouri la întoarcere.

„Tot bagajul meu l-ați cam văzut la televizor (râde). Evident, am mai avut și câteva haine pentru momentul în care am părăsit competiția. A fost un bagaj foarte mic față de cum plec eu în mod normal de acasă. La revenire, bagajul a fost mai mare deoarece am luat câteva lucruri pentru fiica și familia mea”, a completat Andreea Tonciu despre Survivor România.