Cât costă acum 1 kg de zahăr la un magazin important. Prețul s-a dublat față de luna august

Tot mai multe scumpiri pe rafturile magazinelor din țară. Într-un supermarket important, 1 kg de zahăr se vinde acum la un preț dublu, comparativ cu luna august.

Preț dublu pentru 1 kg de zahăr la Profi. Cât costă acum

Asociația Pentru Protecția Consumatorilor din România precizează că în Profi, 1 kg de zahăr costă în prezent 6 lei. Gama care are acest preț pare a fi una dintre cele mai ieftine: ”Furnicuța” și ”Bunetto”.

”Prețul la zahăr s-a dublat față de luna august, în magazinele din rețeaua Profi 1 kg de zahăr se vinde cu 6 lei!”, a scris pe facebook asociația menționată.

Mulți români au rămas uimiți când au văzut acest preț și s-au revoltat. În comentariile la postare și-au exprimat frustrarea.

”Tot m-am intrebat ce explicatie logica exista in cazul scumpirii produselor de la o zi la alta in conditiile in care preturile la motorina, curent, gaz n-au mai crescut de ceva vreme.

Este ceva ce nu inteleg eu sau este bataie de joc la adresa consumatorului? Nu contest faptul ca fiecare isi pune pretul cat vrea,dar parca prea se exagereaza”, a scris un internaut.

Ultimele șase luni ale anului 2022, marcate de scumpiri în lanț

Încă de la începutul anului, dar mai ales odată cu războiul din Ucraina, au început să crescă prețurile pentru ulei, pâine, făină, lapte, zahăr sau chiar și fructe și legume.

O analiză a ZF, realizată pe baza datelor de la Consiliul Concurenței, arată că prețurile alimentelor menționate și pe care românii le pun mereu în coșuri au crescut cu rate între 14, 4 și 22, 9%.

Studiul a urmărit evoluția costurilor la circa 20 de produse alimentare, din comerțul modern ( sector cu peste 4.000 de supermarketuri, hipermarkturi sau magazine de proximitate modernă și discount) pe care le punem cel mai des în coșul de cumpărături.

Rezultatele mai arată că un coș cu produsele de hrană necesare valora, în medie, în august, 170 de lei. Acest preț este cu 9,2 % mai mare decât în martie 2022,